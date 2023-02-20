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الرياضي

50 عاماً بـ «الأجساد» في احتفالية رابطة محترفات التنس بدبي

50 عاماً بـ «الأجساد» في احتفالية رابطة محترفات التنس بدبي
20 فبراير 2023 13:30

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن تعاونها مع رابطة محترفات التنس، للاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس الرابطة، وانضمت اللاعبات والمدربون والحكام من الرابطة إلى ممثلي بطولات سوق دبي الحرة للتنس والموظفين العاملين في البطولة، واجتمعوا جميعاً لتشكيل الرقم 50 بأجسادهم على الملعب الرئيسي الشهير لاستاد سوق دبي الحرة للتنس. 

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وأقيم الاحتفال المميز عشية انطلاق منافسات بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2023، التي تستمر حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة تنس حول العالم، للمنافسة على لقب بطولة رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة.
وقالت نجمة التنس الكندية ليلى أني فرنانديز، المصنفة رقم 39 عالمياً التي شاركت في الاحتفال: «يحمل احتفالنا بالذكرى الخمسين في دبي قيمةً كبيرة بالنسبة لي. ويملؤني الفخر بكوني جزءاً من هذه الرابطة، فأتمنى أن أكون مثالاً إيجابياً تستلهم منه الفتيات اليافعات الشجاعة للسعي نحو تحقيق أحلامهن. وأعتقد بأن رابطة محترفات التنس قدمت إنجازاتٍ رائعة على مدى الأعوام الماضية، فما يزال أمامنا طريق طويل، ولكننا نتجه في المسار الصحيح بلا شك».
ومن جهته، قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «يسرنا أن نستضيف احتفال رابطة محترفات التنس بالذكرى الخمسين لتأسيسها في دبي. وتقدم هذه المؤسسة نموذجاً يحتذى به لبقية الهيئات الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين المشهد الرياضي للسيدات في جميع أنحاء العالم وتعزيز المساواة والشمولية لدى الجميع».
وتأسست رابطة محترفات التنس يوم 21 يونيو 1973 عشية انطلاق بطولات ويمبلدون للتنس، بهدف تعزيز الإنصاف والمساواة في رياضات السيدات. وتتولى الرابطة تنظيم جولة رابطة محترفات التنس، والتي تمثّل الجولة العالمية المخصصة لمحترفات التنس. وتضم رابطة محترفات التنس اليوم أكثر من 2500 لاعبة من 100 دولة، كما تنظم ما يزيد على 50 بطولة سنوياً في ست قارات. 

التنس
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات
بطولة سوق دبي الحرة
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