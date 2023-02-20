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بلعمري: جمهور الوصل صاحب «الدور الأكبر» في «انتصار الديربي»

بلعمري: جمهور الوصل صاحب «الدور الأكبر» في «انتصار الديربي»
20 فبراير 2023 18:00

معتصم عبدالله (دبي)
دخل الجزائري الدولي جمال بلعمري قلوب مشجعي الوصل من «الباب الكبير» في «ديربي بر دبي»، بعدما شارك أساسياً في مباراته الأولى مع «الإمبراطور» «أمام ضيفه النصر، التي انتهت بفوز الوصل 2-0 مساء الجمعة الماضي على ملعب زعبيل، في قمة ختام الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي مهدت الطريق أمام «الأصفر» لاحتلال وصافة الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة خلف شباب الأهلي المتصدر.
وحافظ الوصل في مباراته أمام «العميد»، والتي شارك فيها الوافد الجديد لقائمة أجانب «الإمبراطور» بلعمري أساسياً على مدار الشوطين، على نظافة شباكه بالفوز 2- 0، وهي المباراة الخامسة في الدوري التي يخرج فيها «الأصفر» بشباك نظيفة، بعد مباريات الظفرة 4-0، الشارقة 1-0، خورفكان 3-0، ودبا 1-0.
وعبر بلعمري (33 عاماً)، عن سعادته بالظهور الأول مع «الإمبراطور»، والذي تزامن مع مباراة «الديربي»، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «الكل يعلم أهمية مباراة الديربي بين ناديين شقيقين، اتسمت بندية كبيرة، ونجحنا في تحقيق المطلوب بالفوز وحصد النقاط الثلاث».
وأشاد الدولي الجزائري بالأجواء الجماهيرية للديربي ودعم مشجعي الوصل، وأضاف: «جمهور الديربي والوصل تحديداً قدم بدوره مباراة كبيرة على المدرجات، ولعب دوراً مهماً في الانتصار، وشعرنا بدعمه طوال وقت المباراة رغم عدم تسجيلنا لهدف في الشوط الأول، وهو ما مهد للفوز المستحق».
وحول ظروف انتقاله إلى الوصل بعد انضمامه للوداد المغربي في «الميركاتو الشتوي»، قادماً من الخليج السعودي، قبل أن يحول وجهته إلى دوري الإمارات، علق بلعمري: «المفاوضات لم تستغرق وقتاً طويلاً، وأشكر إدارة الوصل على ثقتها في قدراتي».
ويملك بلعمري مسيرة طويلة بدأها عام 2009 مع حسين داي الجزائري، وانتقل عام 2012 إلى شبيبة القبائل، وبعدها إلى وفاق سطيف في 2016، قبل أن يلعب للشباب السعودي بين 2016 و2020، وانتقل بعدها إلى ليون الفرنسي موسم (2020-2021)، مع قطر القطري موسم (2021-2022)، والخليج السعودي موسم (2022-2023)، علاوة على مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية عام 2019، وكأس العرب 2021.
وحظي بلعمري بعد مباراته الأولى مع «الإمبراطور» بإشادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي، الذي امتدح الظهور الإيجابي للمدافع الجزائري، وأوضح: «حرصنا على منح فرصة لمدافعنا الجديد بسبب طريقة لعب النصر التي تعتمد على الكرات الطويلة، وأعتقد أنه ظهر بشكل مميز في مباراته الأولى».
ودافع بيتزي عن قرار إشراك المدافع الجزائري رغم انضمامه المتأخر إلى الوصل، وأضاف: «بلعمري كان يتدرب مع ناديه السابق الوداد البيضاوي المغربي، وكنا قد سألناه عن جاهزيته، كما اطلّعنا عليها من خلال التدريبات الجماعية».

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