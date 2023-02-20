«السباق الرباعي» يشعل «صراع الصعود» في «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

واصلت أندية حتا ودبا الحصن والحمرية والإمارات، على التوالي سباق التنافس المثير بين أندية دوري الدرجة الأولى، لخطف بطاقتي الصعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل 2023-2024، مع إسدال الستار على الجولة 22، وفي ظل بقاء 12 جولة على ختام المنافسة بإقامة مباريات الجولة 34 والأخيرة في 21 مايو المقبل.

وبدا «الصقور» أكبر الخاسرين في الجولة 22، بعد تعثره أمام ضيفه جلف إف سي 2-3، ليتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة، في الوقت الذي عزز فيه «الإعصار» صدارته للترتيب برصيد 46 نقطة، بفوزه على الفجيرة 1-0، وتقدم دبا الحصن للوصافة برصيد 44 نقطة، بتخطيه عقبة مضيفه العروبة 3-2، فيما ارتقى الحمرية بدوره إلى المركز الثالث بالفوز على العربي 1-0، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة.

وأقيمت المباريات الأربع للفرق المتنافسة على مراكز المقدمة مساء الأحد ضمن الجولة 22، والتي انطلقت مبكراً بفوز سيتي على بينونة 2-0 الجمعة، واستكملت السبت بمباريات الذيد ومسافي 0-2، الرمس والتعاون 0-2، وفرسان هسبانيا والجزيرة الحمراء 2-2، فيما غاب مصفوت صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة، بداعي الراحة.

وبعيداً عن صراع المقدمة، اشتعلت المنافسة في أسفل الترتيب، بعدما حصد فرسان هسبانيا المتذيل نقطة بتعادله مع الجزيرة الحمراء 2-2، ليبقى في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي حسم فيه سيتي «الخامس عشر» برصيد 16 نقطة، المواجهة أمام منافسه بينونة «السادس عشر» بالفوز 2-0، ليرفع الأول رصيده إلى 16 بفارق نقطة أمام بينونة.

وعلى غرار السباق المثير على صدارة الترتيب والهروب من القاع، استمرت المنافسة في سباق الهدافين، بعدما عزز البرازيلي دياج ودا سيلفا صدارته للقائمة برصيد 18 هدفاً، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه أمام جلف إف سي 2-3، مقابل 15 هدفاً للصربي فيليب أستوبرفيك لاعب العروبة، والذي سجل بدوره هدفي فريقه أمام الحصن 2-3، فيما تشارك الثنائي كارلوس البرتو صاحب الهدف الثاني لفريقه التعاون أمام مضيفه الرمس 2-0، المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً، بالتساوي مع العماني فارس الجابري لاعب العربي.

وتتواصل إثارة دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباريات الجولة 23 على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق الجمعة بمباراتي الحمرية والرمس، مسافي والعربي، ويلعب السبت التعاون وفرسان هسبانيا، بينونة والعروبة، الجزيرة الحمراء وسيتي، وتختتم الجولة الأحد بمباريات الفجيرة والإمارات، ودبا الحصن وحتا، ومصفوت والذيد.