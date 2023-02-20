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«اللوحة الخلفية» تتصدر المشهد في مباراة كل النجوم

«اللوحة الخلفية» تتصدر المشهد في مباراة كل النجوم
20 فبراير 2023 11:37


لوس أنجليس (أ ف ب) 

قاد جايسون تايتوم فريق يانيس أنتيتوكونمبو إلى الفوز على فريق ليبرون جيمس 184-175 في مدينة يوتا بولاية سولت لايك سيتي، بتسجيله 55 نقطة، محطماً الرقم القياسي في عدد النقاط في مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع سنوياً نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ومحا نجم بوسطن سلتيكس الذي اختير أفضل لاعب في المباراة الرقم القياسي السابق لأنتوني ديفيس (52 نقطة، في عام 2017)، كما حطم الرقم القياسي في عدد النقاط في ربع واحد، بتسجيله 27 نقطة في الثالث.
وشهدت المباراة بعض اللقطات الطريفة عندما لعب جيمس الكرة إلى اللوحة الخلفية ليستغل الارتداد ويسجل سلة، وهو ما رد عليه تايتوم على الفور باستخدام الأسلوب نفسه.

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وسجل العملاق اليوناني لميلووكي باكس أنتيتوكونمو أول سلة في المباراة، ثم غادر أرضية الملعب على الفور، حتى لا تتفاقم إصابته في معصمه الأيمن التي تعرض لها الخميس.
وتألق أيضاً في صفوف فريق «يانيس» نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد، الفائز بمسابقة الرميات الثلاثية السبت، بتسجيله 26 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات آخرها ثلاثية الفوز، لكن أبرزها ثلاثية بعيدة رائعة من نحو 15 متراً.
وكان زميلهما في صفوف فريق يانيس نجم كليفلاند كافالييز دونوفان ميتشل ثاني أفضل مسجل في المباراة برصيد 40 نقطة مع 10 متابعات، وساهم بالتالي في إلحاق الخسارة الأولى بفريق ليبرون بالنظام الجديد لمباراة كل النجوم المعتمد منذ عام 2018، حيث يختار القائدان لاعبيهم من قائمة كل النجوم.

واكتفى جيمس الذي خاض مباراة كل النجوم للمرة التاسعة عشرة في مسيرته الاحترافية، محطما الرقم القياسي في عدد المشاركات الذي كان يتقاسمه مع كريم عبد الجبار، بتسجيل 13 نقطة مع أربع تمريرات حاسمة ومتابعة واحدة في 14 دقيقة.
وكان البديل نجم سلتيكس جايلن براون أفضل مسجل في صفوف فريق ليبرون برصيد 35 نقطة مع 14 متابعة، وأضاف كل من نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد والوافد حديثاً إلى صفوف دالاس مافريكس كايري إرفينغ 32 نقطة، مع سبع متابعات للأول و15 تمريرة حاسمة للثاني.
وأضاف عملاق دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش الذي أصبح أول لاعب يبدأ مباراة كل النجوم في يوم عيد ميلاده، أربع نقاط فقط.

 

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ليبرون جيمس
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