الرجبي يهدي «اللقب العربي» إلى منصور بن زايد

رضا سليم (دبي)

أهدى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي اللقب العربي الذي أحرزه منتخبنا للرجال والميدالية الفضية للسيدات، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مؤكداً أن سموه وراء الإنجازات التي حققتها رياضة اللعبة في السنوات الأخيرة بالدعم اللامحدود الذي يقدمه للاتحاد والمنتخبات الوطنية من نشأة اللعبة حتى الآن.

كان منتخبنا الوطني للرجال قد حقق كأس البطولة العربية للرجال للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الثامنة التي أقيمت على مدار يومين بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، بالفوز في النهائي على تونس حامل اللقب، كما حقق منتخب السيدات الميدالية الفضية ووصافة البطولة العربية الثالثة للسيدات، وهي الفضية التي يحققها المنتخب للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف: «هذا الإنجاز يحملنا الكثير من المسؤوليات في النسخ المقبلة، كما أن الهدف الذي نسعى إليه لا يتوقف عن حدود البطولات العربية، بل يمتد إلى القارة الآسيوية، ونطمح أن نحقق ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية بالصين في سبتمبر المقبل، خاصة أن تصنيف المنتخب الثاني قارياً في آخر جولة التي أقيمت بالعين، والاتحاد لديه استراتيجية طموحة ويكفي أن كل بطولة يكون فيها جديد ومستوى أعلى ونتائج بارزة، وهو ما تسجله نتائج المنتخبات في السنوات الأخيرة على كافة المشاركات».

ووجه قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، التهنئة إلى الإمارات وتونس ومصر وليبيا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولتي الرجال والسيدات، وقال: «النسخة العربية المقبلة ستكون في فبراير 2023 بالسعودية، ونأمل أن تزيد المشاركات عن هذه النسخة، وإن كانت البطولات العربية قد تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، وأثرت على المستوى العام للمنتخبات وشاهدنا منتخب السعودية يقدم مستويات عالية في هذه النسخة وكان مفاجأة للجميع»

وقال محمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد: «هذا الإنجاز يأتي بتكاتف الجميع داخل منظومة اللعبة برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين واللاعبات، ومستوى المنتخبات يتطور، حيث كان أفضل إنجاز للرجال الميدالية الفضية ونجحوا في تحقيق الذهب وأيضاً السيدات في أول بطولتين حققوا البرونز ونجحوا في الفوز بالميدالية الفضية».

وأضاف: «هدفنا أن نتحرك في التصنيف العام للمركز الثاني على مستوى القارة وحالياً التصنيف العام الثالث، وعندما نصعد للتصنيف الثاني سنشارك في البطولات الرئيسية، مثل سباعيات دبي، لأن الدعوات تصل إلى الأول والثاني في التصنيف في كل قارة، وأيضاً طموحاتنا أن نحقق كأس آسيا للسيدات والتأهل لسباعيات الرجبي للسيدات، وإحراز كأس آسيا تحت 18 و20 سنة للشباب والشابات، وستكون هناك جلسة مع اللجنة الأولمبية الوطنية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية من أجل المشاركة في الأسياد للمنافسة على إحدى الميداليات».