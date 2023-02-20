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«معقل النسور».. 16 من 19

«معقل النسور».. 16 من 19
20 فبراير 2023 11:00

فيصل النقبي (خورفكان)
جمع خورفكان 16 نقطة من أصل 19 في استاد صقر بن محمد القاسمي معقل «النسور»، حيث حقق الفريق 5 حالات فوز على أرضية الملعب، وبتعادل واحد، فيما حقق الفريق 3 نقاط من 3 تعادلات خارج الملعب.
وفاز «النسور» على البطائح 3-0 وعلى دبا 1-0 وعلى كلباء 2-1 وعلى الشارقة 1-0 وعلى الظفرة 4-3 وتعادل أمام النصر 0-0 فيما تعادل مع عجمان 0-0 خارج ملعبه ومع الوحدة 2-2 ومع الجزيرة 1-1.
ولعبت جماهير «النسور» دوراً كبيراً في نتائج الفريق على ملعبه، حيث وجدت كل الفرق صعوبات كبيرة أمام خورفكان في ملعبه، فقد فاز بخمس مباريات، وخسر أمام الجزيرة وشباب الأهلي وبني ياس فقط بملعبه، وجاءت باقي خسائره خارج ملعبه، أمام بني ياس والشارقة والعين والنصر والوصل.

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