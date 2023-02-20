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الرياضي

شيخ الأندية السعودية.. «حصيلة آسيوية مثالية»

شيخ الأندية السعودية.. «حصيلة آسيوية مثالية»
20 فبراير 2023 10:30

سلطان آل علي (دبي)
تغلّب الشباب السعودي على منافسه ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، ليكون ثاني الأندية المتأهلة لربع النهائي بعد الدحيل القطري. ويدخل التاريخ بمعادلة أفضل حصيلة للأندية السعودية بعد أول 7 مباريات.
وسجل الشباب بداية مذهلة حتى الآن في هذه النسخة، حيث حقق 6 انتصارات خلال 7 مباريات، وهو الرقم الذي كان مسجلاً باسم «العميد»، الاتحاد السعودي في نسخة 2012، غير أنّ الشباب تفوق على مستوى الأرقام الفنية، فقد سجل 20 هدفاً ولم يستقبل سوى هدف واحد فقط، بينما سجل الاتحاد 16 هدفاً واستقبل 4.
ويذكر أنّ مجموعة الشباب السعودي شهدت وجود مومباي سيتي، الذي خسر بمجموع 0-9 ذهاباً بثلاثية وإياباً بسداسية، كما فاز الشباب على الجزيرة الإماراتي ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 و3-0، في حين أنّ القوة الجوية العراقي، هو الفريق الوحيد الذي خطف نقطة بالتعادل 1-1 ذهاباً قبل أن يخسر إياباً بثلاثية نظيفة.
وبالعودة إلى نسخة 2012، فقد كانت مجموعة الاتحاد السعودي تضم بني ياس الإماراتي وبختاكور الأوزبكي والعربي القطري، وانتصر حينها على بختاكور ذهاباً بنتيجة 4-0 وإياباً بنتيجة 2-1، وكذلك الحال مع العربي القطري الذي هزمه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف، وإياباً بثلاثة أهداف لهدفين.
أما بني ياس، فقد تغلب عليه بنتيجة 1-0 ذهاباً قبل أن يتعادل الفريقان إياباً بنتيجة سلبية في الشامخة بأبوظبي. 

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وفي دور الـ16، أقصى «العميد» نادي بيرسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، واستمرت السلسلة الإيجابية بالفوز على جوانزو الصيني في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 4-2، قبل أن يخسر إياباً بنتيجة 1-2، ورغم ذلك تمكن من التأهل إلى نصف النهائي الذي شهد ظهور «ديربي» جدة، حيث أقصى الأهلي الاتحاد بمجموع 2-1 في المباراتين.

دوري أبطال آسيا
الشباب السعودي
ناساف
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