الشارقة بطل دوري الإمارات لناشئ الجودو

الشارقة (الاتحاد)

توج فريق نادي الشارقة الرياضي للجودو بلقب بطولة دوري الإمارات للناشئين، التي أقيمت بصالة مركز الناشئة بمدينة كلباء تحت رعاية محمد بن ثعلوب رئيس الاتحاد بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

شهدت البطولة مشاركة 96 لاعباً من مواطنين ومقيمين ضمن موسم الاتحاد الرياضي الحالي، وحققت جملة من الأهداف بحضور الجهاز الفني للمنتخبات العمرية، والذي رصد 12 لاعباً استعداداً للمشاركة في البطولات العربية والخليجية والاسيوية المقبلة.

وجاء تتويج فريق الشارقة برصيد 7 ميداليات ملونة، منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، وفي المركز الثاني حل فريق نادي اتحاد كلباء برصيد ذهبيتين وبرونزية، وفي المركز الثالث جاء فريق نادي خورفكان برصيد 10 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتين و7 برونزيات.

وعلي المستوى الفردي، وزعت 8 ميداليات ذهبية كانت منها 4 ميداليات لفريق نادي الشارقة الرياضي، والتي نالها عبدالله طاهر في وزن تحت 60 كجم، وعبدالله حمو في وزن تحت 66 كجم، ومانع جمعة في وزن تحت 73 كجم وحميد أحمد في وزن تحت 81 كجم.

أما فريق اتحاد كلباء، فقد أحرز له حميد الشامسي في وزن تحت 55 كجم، وعبدالله شادي في وزن فوق 90 كجم، وأحرز ذهبية نادي خورفكان حمد احمد في وزن تحت 90 كجم.

وفي ختام البطولة، تم تتويج الفائزين الأوائل على مستوى الأندية والأفراد وتبادل الدروع التذكارية بحضور ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد وخالد الريس مدير مركز ناشئة كلباء وعبدالله زينل مشرف الألعاب في نادي خورفكان وحميد شامس عضو إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة مشرف اللعبة.