«القناص» يرصد المزيد من «الضحايا»

لندن(د ب أ)

توعد ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد، جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تعهد "القناص" بعدم "التباطؤ" بعدما وصل لمستوى رائع خلال مسيرته مع الفريق في الفترة الأخيرة. وأحرز راشفورد هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3 / صفر على ضيفه ليستر سيتي، في المرحلة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإنجليزي الدولي 17 هدفاً على ملعب أولد ترافورد، في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، محرزاً أكبر رصيد تهديفي لأي لاعب في الفريق في موسم واحد بمعقل يونايتد منذ واين روني، الذي أحرز 19 هدفاً على هذا الملعب موسم 2011 / 2012.

ورفع راشفورد عدد أهدافه مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي إلى 24 هدفاً، وهو أكبر رصيد من الأهداف يحرز خلال موسم واحد في مسيرته مع يونايتد.

وسجل راشفورد 16 هدفاً من أهدافه الـ24 في 17 مباراة خاضها مع يونايتد منذ نهاية كأس العالم 2022.

وقال راشفورد لشبكة سكاي سبورتس، عقب تحقيقه هذا الإنجاز الشخصي: "من الواضح أنه شعور رائع أن تسجل الأهداف وتفوز بالمباريات في نهاية المطاف. لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف راشفورد: "وجدنا برونو فرنانديز وفريد، اللذين صنعا الكثير من الفرص. نحن بحاجة لأن نتطلع للقيام بذلك منذ البداية، لكن من الجيد أيضًا أننا ما زلنا نفوز عندما لا نكون في أفضل حالاتنا". وأكد نجم مانشستر يونايتد، الذي واصل هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات: "هناك بالتأكيد أشياء يجب تعلمها وتحسينها ولكن بشكل عام إنه يوم جيد."

ورغم تقدمه بهدف، ظهر يونايتد بشكل باهت للغاية خلال الشوط الأول، الذي أهدر خلاله ليستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل بفضل تألق الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى أصحاب الأرض، الذي تصدى لأكثر من تسديدة للاعبي الفريق الملقب بـ"الثعالب".

وفرض يونايتد سيطرته المطلقة على الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله الهدفين الثاني والثالث وتسابق نجومه في إضاعة الكثير من الفرص المؤكدة.

وتحدث راشفورد عن هدفه الأول، الذي سجله في الدقيقة 25 من عمر المباراة، حيث قال: "في البداية، كنت سأمرر الكرة، حيث قام أليخاندرو جارناتشو بعمل جيد، لكن المدافع كان قريباً منه للغاية، لذلك اعتقدت أن التسديد نحو المرمى سيكون الخيار الأفضل".

وأوضح راشفورد "الهدف الأول منحنا بعضا من الارتياح، حيث ساهمت تصديات دي خيا في الاحتفاظ بنتيجة التعادل السلبي. إنها لحظات مهمة. بدون وجود شخص مثله في المرمى، ما كان بمقدورنا الفوز باللقاء".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال "المتصدر"، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وشدد راشفورد: "من الصعب عدم الاستمرار في الضغط. ما زلنا في وقت مبكر من الموسم ونناضل من أجل الكثير من الأشياء المختلفة".

وتابع "لدينا مباراة كبيرة أخرى قادمة يوم الخميس المقبل، حيث نأمل أن نصل للدور التالي ببطولة الدوري الأوروبي، وبعد ذلك لدينا نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأحد القادم، وهي بمثابة مواجهة مرتقبة أخرى".

واختتم راشفورد حديثه قائلاً: "هناك دائماً شيء تدفعه وتتطلع إليه. لا أشعر بالرغبة في التباطؤ. أسعى دائما للتقدم والتطور".