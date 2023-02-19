خطوة تفصل «دي خيا» عن تحطيم «أسطورة الدنمارك»

لندن (د ب أ)

بخروجه بشباك نظيفة ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نجح الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، في الوصول لرقم قياسي جديد مع الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر".

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً ومستحقاً 3 / صفر على ضيفه ليستر سيتي، في المرحلة الـ24 للدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وتساوى دي خيا مع الحارس الدنماركي بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد، في الوصول إلى 180 مباراة بشباك نظيفة، حيث خاض حارس المرمى الإسباني 521 مباراة مع النادي منذ وصوله من أتلتيكو مدريد في يونيو 2011، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي. كما يحتل دي خيا المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد، وكان في مستوى رائع هذا الموسم تحت قيادة الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني للفريق.

وخلال مسيرته الحافلة في يونايتد، فاز دي خيا بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

ومع مساواة رقم شمايكل، أضاف إنجازًا آخر إلى إنجازاته، إلى جانب مجموعة من الإنجازات الشخصية الأخرى.

وكان دي خيا "32 عاماً" حصل على جائزة أفضل لاعب العام في مانشستر يونايتد للمرة الرابعة في الموسم الماضي، بعد أن شارك في كل دقيقة من موسم 2021 / 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان دائمًا حاضرًا لإنقاذ فريقه.

وبعد أن عادل الرقم مع شمايكل، سيحاول دي خيا بلا شك تجاوز الدنماركي العظيم يوم الخميس القادم، عندما يلعب يونايتد مع ضيفه برشلونة الإسباني في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.