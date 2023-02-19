الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«تقييم الأربطة» يحسم مصير نيمار

«تقييم الأربطة» يحسم مصير نيمار
20 فبراير 2023 02:19

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

لم يتعرض نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لكسر في الكاحل في المباراة التي فاز فيها فريقه على ليل، ولكنه سينتظر نتيجة أشعة أخرى لرؤية ما إذا كان يعاني من إصابة في أربطة الركبة. 

وخرج البرازيلي نيمار على محفة في وقت مبكر من المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، بعدما تعرض لإصابة في كاحله الأيمن. وفاز باريس سان جيرمان 4 / 3 بالمباراة بفضل هدف رائع من ليونيل ميسي من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، ولكن إصابة نيمار تمثل سبباً للقلق، خاصة وأن الفريق يترقب مباراة الإياب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، والمقرر إقامتها يوم 8 مارس المقبل.
وأشار كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان إلى أن نيمار، الذي صنع هدف مبابي الأول وسجل الهدف الثاني، يعاني من التواء في الكاحل وهو ما أكده سان جيرمان الآن. 

ولكن سيكون هناك حاجة لإجراء أشعة إضافية لتحديد ما إذا كان هناك أي مشكلة في الأربطة أم لا. وذكر تحديث طبي لسان جيرمان: "ضحية التواء في الكاحل خلال المباراة أمام ليل، نيمار خضع لأشعة رنين مغناطيسي الأحد". 

أخبار ذات صلة
«شجرة» مبابي و«الحمض النووي» في ريال مدريد!
28 إصابة تمنح نيمار لقب «الرجل الزجاجي»

وأضاف :"هذه الأشعة لم تكشف عن وجود كسر. تقييم جديد للأربطة سيتم القيام به خلال الـ48 ساعة المقبلة". 

وخرج نونو مينديز أيضاً مصاباً أمام ليل، حيث يعاني اللاعب البرتغالي الدولي من "التهاب بسيط في الرباط الداخلي للركبة اليمنى". 

ومثل نيمار، سيخضع المدافع للمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة لتأكيد مدى إصابته.

نيمار
باريس سان جيرمان
ميسي
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©