«تقييم الأربطة» يحسم مصير نيمار

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

لم يتعرض نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لكسر في الكاحل في المباراة التي فاز فيها فريقه على ليل، ولكنه سينتظر نتيجة أشعة أخرى لرؤية ما إذا كان يعاني من إصابة في أربطة الركبة.

وخرج البرازيلي نيمار على محفة في وقت مبكر من المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، بعدما تعرض لإصابة في كاحله الأيمن. وفاز باريس سان جيرمان 4 / 3 بالمباراة بفضل هدف رائع من ليونيل ميسي من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، ولكن إصابة نيمار تمثل سبباً للقلق، خاصة وأن الفريق يترقب مباراة الإياب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، والمقرر إقامتها يوم 8 مارس المقبل.

وأشار كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان إلى أن نيمار، الذي صنع هدف مبابي الأول وسجل الهدف الثاني، يعاني من التواء في الكاحل وهو ما أكده سان جيرمان الآن.

ولكن سيكون هناك حاجة لإجراء أشعة إضافية لتحديد ما إذا كان هناك أي مشكلة في الأربطة أم لا. وذكر تحديث طبي لسان جيرمان: "ضحية التواء في الكاحل خلال المباراة أمام ليل، نيمار خضع لأشعة رنين مغناطيسي الأحد".

وأضاف :"هذه الأشعة لم تكشف عن وجود كسر. تقييم جديد للأربطة سيتم القيام به خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وخرج نونو مينديز أيضاً مصاباً أمام ليل، حيث يعاني اللاعب البرتغالي الدولي من "التهاب بسيط في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

ومثل نيمار، سيخضع المدافع للمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة لتأكيد مدى إصابته.