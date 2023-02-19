برشلونة يتسلح بالسجل الخالي قبل «موقعة مانشستر»

مدريد (أ ف ب)

واصل برشلونة مسلسل انتصاراته التي بلغت سبعة توالياً، وذلك بفوزه على ضيفه قادش 2-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما سمح له بالابتعاد مجدداً في الصدارة بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب.

ودخل النادي الكتالوني اللقاء على خلفية تعادل مخيب على أرضه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-2 الخميس في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليج".

لكن ذلك لم يؤثر على معنويات رجال المدرب تشافي في مواجهة فريق شكل له عقدة إلى حد ما في الأعوام القليلة الماضية، إذ لم يفز عليه سوى مرة في آخر 5 مواجهات، في سلسلة تضمنت سقوطه مرتين.

إلا أنه نجح الأحد في مواصلة انتصاراته والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم، للمباراة الـ18 توالياً في جميع المسابقات، منذ سقوطه المذل أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 على أرضه في 26 أكتوبر في دوري الأبطال التي ودعها بعد حلوله ثالثاً في المجموعة وانتقل لإكمال مشواره القاري في "يوروبا ليج"، حيث يحل ضيفاً الخميس المقبل على يونايتد في إياب الملحق الفاصل.

وفي ظل إصابة بيدري الخميس ضد يونايتد وانضمامه إلى الفرنسي عثمان ديمبيليه، وغياب المدافع الأوروجوياني رونالدو أراوخو للإيقاف، أجرى تشافي تعديلات على تشكيلته آخذاً في عين الاعتبار ما ينتظر فريقه الخميس في "أولد ترافورد".

ولعب تشافي بفيران توريس في الهجوم بجانب أنسو فاتي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما لعب سيرجيو روبرتو في الوسط بجانب جابي وإريك جارسيا في الدفاع بجانب أليكس بالدي.

وضغط برشلونة منذ البداية وهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة، لكنه من دون فعالية حتى الدقيقة 43 حين تلاعب توريس بالمدافعين على الجهة اليمنى، قبل أن يلعب كرة عرضية حولها ليفاندوفسكي برأسه لتجد في طريقها الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما، لكنها سقطت أمام سيرجي روبرتو الذي تابعها في الشباك.

وسرعان ما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بتسديدة من مشارف المنطقة (1+45)، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم الفرص وأبرزها عارضة لليفاندوفسكي (57) الذي ترك لاحقاً أرضية الملعب على غرار الهولندي فرنكي دي يونج وبيدري ومن بعدهم فاتي، وقائم لقادش بعد رأسية للهندوراسي أنتوني لوسانو (86).