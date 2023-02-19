سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائز ببطولة «دولية قفز الحواجز»

الشارقة (وام)

توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في نادي الشارقة للفروسية والسباق، الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو مع جواده "تشاولو" بكأس جائزة لونجين الشارقة، في ختام فعاليات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم.

وتبلغ جائزة المركز الأول بطل كأس لونجين الشارقة 160 ألف يورو، فيما يصل إجمالي الجوائز المالية للبطولة 561 ألف يورو نالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة في شوطاً اشتملت عليها البطولة.

وحل الفارس من دوراتي سيابرا بجواده "دوراتوس تو" في المركز الثاني، فيما نال الفارس تريفر برين بجواده "جيرمان دبليو" على المركز الثالث، كما تفضل سموه بتكريم الفرسان المتأهلين لنهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية "أوماهو 2023".

وتقام بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز بتنظيم من نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبرعاية كريمة ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعتبر آخر بطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهيل لنهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية "أوماهو 2023"، وتأتي ضمن أنشطة وفعاليات النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبرعاية رسمية من شركة لونجين، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والشركات الوطنية الراعية وجرت منافساتها هذا العام خلال الفترة من 17 حتى 19 من فبراير الجاري، بمشاركة 300 فارس وفارسة بصحبتهم 400 خيل من 42 دولة حول العالم.

وشهد منافسة الختام ومراسم تتويج الفائزين بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وممثلي الاتحاد الدولي للفروسية، وعدد كبير من ضيوف البطولة وممثلي الجهات الراعية، وجمهور غفير من عشاق ومحبي رياضة قفز الحواجز.