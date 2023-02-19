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أتلتيكو يتحضر لديربي مدريد بالفوز الصعب

أتلتيكو يتحضر لديربي مدريد بالفوز الصعب
19 فبراير 2023 23:47

مدريد (أ ف ب) 
تحضر أتلتيكو مدريد لمواجهة ديربي العاصمة ضد ريال حامل اللقب، بفوز صعب على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، معززاً بذلك مركزه الرابع.
ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بفوز الرابع في المراحل الخمس الأخيرة، التي شهدت تعثره مرة واحدة بالتعادل مع ضيفه خيتافي 1-1، الى المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أهداه الانتصار الثاني عشر هذا الموسم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، مسجلاً هدفه السابع في "ليغا" هذا الموسم والحادي عشر في 27 مباراة خاضها ضد النادي الباسكي الذي بات أفضل ضحاياه بجانب فالنسيا (11 أيضاً لكن في 21 مباراة).
ورفع أتلتيكو رصيده الى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال بيتيس الفائز السبت على بلد الوليد 2-1، فيما بات على بعد نقطتين من ريال سوسييداد الثالث الذي تعثر على أرضه السبت بالتعادل مع سلتا فيجو 1-1.
ويمني "لوس روخيبلانكوس" النفس بمواصلة نتائجه الجيدة، حين يحل السبت المقبل ضيفاً على جاره ريال مدريد الذي يتقدمه في المركز الثاني بفارق 10 نقاط.

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