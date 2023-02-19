الكتبي «البطل 24» لكأس رئيس الدولة للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

انتزع الفارس راشد سعيد حمد الكتبي، كأس رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ24، على صهوة الجواد «بينيو الكويبي» لإسطبلات (M7)، العائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والذي أقيم أمس الأحد بميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبمشاركة 248 فارساً وفارسة من داخل وخارج الدولة.

وأقيمت البطولة الغالية، بتنظيم واستضافة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية.

وانتزع الفارس الكتبي لقب السباق في الأمتار الأخيرة ببراعة، وقطع البطل المسافة الإجمالية للسباق البالغ طوله 160 كلم، والذي جري على 6 مراحل، في زمن وقدره 6:06:44 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.18 كلم/ ساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة الجواد «تونكي دي بو ميا» لإسطبلات الوثبة، قاطعة المسافة في زمن قدره 6:07:26 ساعة، وبمعدل سرعة 26.13 كلم/ ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس سعيد عبد الله سعيد على صهوة «كازينو روليت» لإسطبلات «الريف العين» قاطعاً المسافة في زمن قدره 6:09:22 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.99 كلم/ ساعة.

وجاء السباق «تكتيكياً» منذ البداية، حيث كان الحرص الشديد من معظم الفرسان واضحاً في جميع المراحل، وكانت البداية معتدلة السرعة على الرغم من الأجواء الباردة التي كان دائماً يستغلها الفرسان لتحقيق أكبر قدر من التقدم.

وسار السباق على هذه الوتيرة في جميع المراحل لتأتي المرحلة السادسة والأخيرة، التي كان يتحتم فيها على الفرسان فك الارتباط، لكن في النهاية تغلبت قوة الدفع لدى الخيل «بينيو الكويبي» بقيادة الفارس راشد سعيد الكتبي ليهدي إسطبلات «M7» اللقب الغالي بكل جدارة.

وأهدى بطل السباق الفارس راشد الكتبي لقب السباق الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأعرب الكتبي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، مشيراً إلى أن السباق كان قوياً ومر بالعديد من المراحل الصعبة التي وضعت الجميع أمام تحد كبير.

وقال: «الكأس الغالية أكبر إنجاز حققته في مسيرتي مع سباقات القدرة، وهو تتويج أفخر وأعتز به»، مشيداً بالجواد «بينيو الكويبي» الذي قدم اداءً رفيعاً خاصة في الأمتار الأخيرة.

توج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الامارات العالمية للقدرة، ومحمد بن نواف آل ثاني رئيس نادي قطر للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الريسي: القدرة الإماراتية الأفضل عالمياً

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية أن كأس رئيس الدولة للقدرة هو عرس رياضي يحتفل به جميع أهل الفروسية، وقال: «نحن سعداء في النسخة الـ24 ان نرى هذه البطولة تتطور من حيث الجوائز القيمة أو المشاركة الكبيرة للفرسان».

وقال إن السباق يعتبر الأغلى في الموسم وينتظره الملاك والمدربين لينالوا شرف المشاركة والمنافسة، مضيفاً أن القدرة الإماراتية تعتبر الآن الأفضل عالمياً، وأن ذلك لم يأت ذلك من فراغ، بل من الدعم الكبير الذي ظلت تجده من القيادة الرشيدة للدولة.

وأشاد الريسي بالجهود الكبيرة التي تبذلها قرى القدرة بالدولة في تنظيم السباقات على أعلى المستويات والاهتمام الكبير بصحة الخيل وجميع الاجراءات التنظيمية المتعلقة بها، وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالروح العالية التي خاض بها جميع الفرسان السباق.

العامري: شكراً لكل من شارك في النجاح

قال مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، إن النسخة الـ24 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة هذا العام جاءت ناجحة من جميع النواحي، بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة التي حظي بها من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأضاف: «نشكر كل من شارك في البطولة في تحقيق هذا النجاح فبطولة كأس رئيس الدولة غالية على قلوب الجميع لذا جاء العطاء من الجميع، ومواكباً للقيمة السامية التي تحملها البطولة»، واختتم حديثه بتقديم التهنئة للفائزين متمنياً حظاً أوفراً لمن لم يحالفه التوفيق.