«محارب» يخطف الأضواء في «دولية أبوظبي» لجمال الخيل

أبوظبي (وام)

خطف الفحل «محارب الخزنة» لعلي بن هميلة المزروعي، الأضواء خلال فعاليات اليوم الثالث لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية، وحقق أعلى معدل من النقاط خلال الأشواط الستة التي تم تخصيصها للأمهار والفحول.

وتقام البطولة التي انطلقت بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 331 خيلاً منها 49 خيلاً من خارج الدولة من البحرين، وعُمان، وقطر، وأستراليا، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا وبولندا.

وتمكن «محارب الخزنة» من إحراز المركز الأول في فئة الفحول عمر 4 سنوات، وما فوق القسم «د» الذي أقيم في ختام المنافسات وحقق 93.60 نقطة، وهو أعلى معدل خلال البطولة حتى الآن. وكانت فعاليات اليوم الثالث قد افتتحت بشوط الأمهار عمر 2 و3 سنوات القسم «ب»، والذي فاز به «إي اس وادي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، مسجلاً 92.60 نقطة، فيما نال صدارة القسم «ج» المهر «دي راسل» لمربط دبي، وحقق 92.80 نقطة.

وأحرز «ستار فريد» لمربط الجواهر، المركز الأول في شوط الفحول عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ» مسجلاً 92.90 نقطة، وتصدر «سنمار البداير» لمربط البداير، القسم «ب» محققاً 92.40 نقطة.

وتصدر الفحل «دي شداد» لسعيد عبيد الراشدي، القسم «ج» لفئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، مسجلاً 92.70 نقطة.