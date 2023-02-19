الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الحبتور يتفوق في «ديربي» العائلة بـ«ذهبية البولو»

الحبتور يتفوق في «ديربي» العائلة بـ«ذهبية البولو»
20 فبراير 2023 02:14

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غنتوت يحتفي بـ «أصحاب الهمم» في مهرجان الأمل للبولو
«الإمارات للتحكيم الرياضي» يستعرض تعزيز الوعي بالقوانين

حقق فريق «الحبتور إيفزا» الفوز على فريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» بالهدف الذهبي 9-8 في «ديربي العائلة»، ضمن كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الحبتور بالهدف الذهبي بعد انتهاء المباراة بالتعادل 8-8 واللجوء إلى الأشواط الإضافية.
ورغم أن الحبتور بدأ المواجهة بالتقدم 3-1 في الشوط الأول، إلا أن التعادل كان سيد الموقف، حيث تعادل الفريقان 5-5 في الشوط الثاني، وتقدم الحبتور 7-6 في الشوط الثالث، وعادت المباراة إلى نقطة التعادل 8-8 في الشوط الرابع، ولم تتغير في الشوط الخامس لتنتهي بالتعادل 8-8، والاحتكام إلى الوقت الإضافي الذي رجحت كفة الحبتور بالهدف الذي سجله باوتيستا من ضربة جزائية من 40 ياردة.
ونجح فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش من الفوز على فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم بنتيجة 11-9، وظل بنجاش متقدماً طوال المباراة والأشواط الخمسة، حيث تقدم 3-1 في الشوط الأول ثم 7-2 في الشوط الثاني و8-5 في الثالث و11-8 في الشوط الرابع ثم الشوط الخامس والأخير انتهت المباراة 11-9، ونال توماس إف يورينتي نجم فريق «بنجاش دودسون وهوريل» لقب هداف المباراة برصيد 6 أهداف.

الحبتور
البولو
الفروسية
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©