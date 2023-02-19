الحبتور يتفوق في «ديربي» العائلة بـ«ذهبية البولو»

دبي (الاتحاد)

حقق فريق «الحبتور إيفزا» الفوز على فريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» بالهدف الذهبي 9-8 في «ديربي العائلة»، ضمن كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الحبتور بالهدف الذهبي بعد انتهاء المباراة بالتعادل 8-8 واللجوء إلى الأشواط الإضافية.

ورغم أن الحبتور بدأ المواجهة بالتقدم 3-1 في الشوط الأول، إلا أن التعادل كان سيد الموقف، حيث تعادل الفريقان 5-5 في الشوط الثاني، وتقدم الحبتور 7-6 في الشوط الثالث، وعادت المباراة إلى نقطة التعادل 8-8 في الشوط الرابع، ولم تتغير في الشوط الخامس لتنتهي بالتعادل 8-8، والاحتكام إلى الوقت الإضافي الذي رجحت كفة الحبتور بالهدف الذي سجله باوتيستا من ضربة جزائية من 40 ياردة.

ونجح فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش من الفوز على فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم بنتيجة 11-9، وظل بنجاش متقدماً طوال المباراة والأشواط الخمسة، حيث تقدم 3-1 في الشوط الأول ثم 7-2 في الشوط الثاني و8-5 في الثالث و11-8 في الشوط الرابع ثم الشوط الخامس والأخير انتهت المباراة 11-9، ونال توماس إف يورينتي نجم فريق «بنجاش دودسون وهوريل» لقب هداف المباراة برصيد 6 أهداف.