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الرياضي

راشفورد "الناضج" يصنع التاريخ!

راشفورد "الناضج" يصنع التاريخ!
19 فبراير 2023 21:28

مانشستر (د ب أ)

كان النجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد على موعد مع كتابة التاريخ مع فريقه مانشستر يونايتد، وذلك خلال فوز الفريق الأحمر الكبير 3 / صفر على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز راشفورد هدفين خلال المباراة، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، ليواصل هوايته في هز شباك المنافسين للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.
ورفع راشفورد رصيده مع مانشستر يونايتد إلى 24 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم، ليصل إلى أعلى معدل تهديفي في موسم واحد خلال مشواره مع الفريق، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.
وأوضح موقع مانشستر يونايتد أن راشفورد حطم رقمه القياسي لأفضل معدل تهديف خلال موسم واحد طوال مسيرته مع الفريق، والذي يبلغ 22 هدفاً في مختلف البطولات خلال موسم 2019 / 2020.
وتضمنت الحصيلة التهديفية لراشفورد في موسم 2022 / 23 حتى الآن 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي، و4 أهداف في الدوري الأوروبي، و5 أهداف في كأس الرابطة، وهدف وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأضاف موقع يونايتد أن راشفورد صنع أيضا 8 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، وهو ما يجعله على بعد 4 تمريرات فقط من أفضل حصيلة له في موسم واحد، أيضًا موسم 2019 / 20، عندما صنع ما مجموعه 12 هدفًا. 

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وكان راشفورد عادل أفضل معدل تهديفي له في موسم واحد عندما سجل هدف التعادل في مرمى برشلونة الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو مساء الخميس الماضي، في تعادل يونايتد الدرامي 2 - 2 مع الفريق الكتالوني ببطولة الدوري الأوروبي.

راشفورد
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
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