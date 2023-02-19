عفواً.. يونيون برلين لا يقبل الهدايا المجانية!

برلين (أ ف ب)

أسدى شالكه، متذيل الترتيب، خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ حامل اللقب وأبقاه في صدارة الترتيب، بإجباره مضيفه يونيون برلين على الاكتفاء بالتعادل السلبي الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكانت الفرصة متاحة أمام يونيون برلين للتربع على الصدارة بعد هدية بروسيا مونشنجلادباخ الذي أسقط بايرن 2-3 السبت، لكن نادي العاصمة فشل في مواصلة انتصاراته التي توقفت عند خمسة توالياً منذ بداية 2023.

وبات يونيون برلين بتعادله الرابع للموسم على المسافة ذاتها من بايرن الذي يتمتع بأفضلية فارق الأهداف، وذلك قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين الأحد المقبل في ميونيخ.

وقبل التفكير بمواجهة العملاق البافاري، سيكون تركيز يونيون برلين منصباً الخميس على الخروج منتصراً من لقائه مع أياكس أمستردام الهولندي في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي "يوروبا ليج" بعدما أنهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وقد يخرج يونيون برلين من هذه المرحلة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برروسيا دورتموند، في حال فوز الأخير على ضيفه قطب العاصمة الآخر هرتا برلين الذي يجد نفسه في موقف مغاير تماماً لجاره كونه يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق أربع نقاط أمام شالكه.

ورغم أفضليته الميدانية وتسديداته الثلاث بين الخشبات الثلاث من دون أي محاولة لضيفه، عجز يونيون برلين عن الوصول إلى الشباك وأنهى الشوط الأول بتعادل سلبي، ضد فريق قادم من ثلاثة تعادلات متتالية ومن دون أي فوز في 2023 وبانتصارين فقط طيلة الموسم، كانا في سبتمبر ضمن المرحلة السادسة ونوفمبر في المرحلة الرابعة عشرة.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ نجح شالكه في الصمود وسط عجز مضيفه عن إيجاد الحلول الهجومية، التي تمكنه فك الشيفرة الدفاعية لمنافسه، ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية اللقاء الذي كان مغايراً تماماً لمواجهة الذهاب، التي انتهت بانتصار ساحق لفريق العاصمة 6-1 خارج الديار في أغسطس الماضي.

وبهذه النتيجة، أصبح شالكه أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخرج بأربعة انتصارات سلبية على التوالي وفق "أوبتا" للإحصاءات، لكنه ما زال متخلفاً بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.