مانشستر يونايتد ينذر برشلونة بـ«الثلاثية»

مانشستر (د ب أ)

كشر مانشستر يونايتد عن أنيابه، ووجه رسالة شديدة اللهجة لبرشلونة الإسباني، قبل لقائهما المرتقب في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 3 / صفر على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقاسم كلا الفريقين الفرص الضائعة خلال الشوط الأول، غير أن يونايتد فرض هيمنته المطلقة على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي أضاع خلاله حفنة من الفرص المحققة في ظل انهيار تام في أداء لاعبي ليستر.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 25، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.

وعاد راشفورد لزيارة مرمى ليستر من جديد، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 56، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 14 هدفاً، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة الهدافين مع إيفان توني لاعب برينتفورد، بفارق 12 هدفاً خلف النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي (المتصدر).

وأضاف جادون سانشو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61، محرزاً رابع أهدافه في المسابقة العريقة خلال الموسم الحالي.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد ليستر سيتي، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد، الذي استضاف لقاء اليوم، في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضي بملعب سبوتيفاي كامب نو، انتهى بالتعادل 2 / 2، ليتأجل حسم التأهل بين الفريقين للقاء العودة.