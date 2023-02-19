حتا يتمسك بصدارة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



تمسك حتا بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الفجيرة 1-0 في ختام «الجولة 22»، والتي شهدت تقدم دبا الحصن إلى «الوصافة» بفوزه على مضيفه العروبة 3-2، مستفيداً من تعثر الإمارات المتراجع إلى المركز الثالث بخسارته أمام ضيفه جلف أف سي 2-3، فيما بقى الحمرية رابعاً بتغلبه على مضيفه العربي 1-0.

وقاد هدف «البديل» ميشيل فردي في الدقيقة 74، «الإعصار» لتجاوز عقبة ضيفه «الذئاب»، ويتمسك بصدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى «43 نقطة»، وارتقى دبا الحصن إلى «الوصافة»، بعدما حول تأخره أمام مضيفه العروبة بهدفي فيليب أستوبرفيك في الدقيقتين 23 و51، إلى فوز 3-2 بفضل أهداف جواو فيتور في الدقيقة 57، «البديل» محمد المربوعي في الدقيقة 68، وكايو روزا في الدقيقة 74، ليرفع الحصن رصيده إلى 41 نقطة.

وفجر جلف أف سي صاحب المركز 13 برصيد 24 نقطة، المفاجأة، بتغلبه على مضيفه الإمارات 3-2، وسجل للفائز محمد ديوب «ثنائية» في الدقيقتين 22 و36، وإبراهيما بادجي في الدقيقة 27، فيما سجل ثنائية «أصحاب الأرض» وأندرسون كوستا في الدقيقة 50 ودياجو دا سيلفا في الدقيقة 83، ليتراجع ترتيب «الصقور» إلى المركز الثالث، بعدما بقى برصيد 38 نقطة.

في المقابل، عاد الحمرية «الرابع» برصيد 36 نقطة، بالفوز من ملعب مضيفه العربي بهدف التونسي رائد دربالي في الدقيقة 45.

ترتيب الصدارة

حتا: 43

دبا الحصن: 41

الإمارات: 38

الحمرية: 36