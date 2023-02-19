عارف العواني: تنظيم الفعاليات العالمية يواكب إنجازات الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالنجوم العالميين المشاركين في طواف الإمارات للدراجات، والقادمين من كل قارات العالم، للمشاركة في الحدث الكبير، والوحيد الذي يُقام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال العواني: «نفخر ونسعد بعودة طواف الإمارات مجدداً، الأمر الذي يسهم في استعراض المقومات السياحية المتنوعة، والمواقع التاريخية على مستوى المنطقة، من خلال استضافة الحدث الرياضي العالمي لركوب الدراجات، الذي حظي بمكانة مرموقة ضمن فعاليات الدراجات الهوائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية».

وأضاف: «فخورون بمواصلة تنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب إنجازات الإمارات على مختلف الأصعدة، وسط مشاركة كبيرة من نخبة الدراجين العالميين، ونثق في تحقيق النجاح الذي يضاف إلى النسخ السابقة، والذي يحقق كل الأهداف الرياضية والسياحية والاقتصادية».