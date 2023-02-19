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الرياضي

اليبهوني: هدفنا اللقب الثالث على التوالي في «طواف الإمارات»

اليبهوني: هدفنا اللقب الثالث على التوالي في «طواف الإمارات»
19 فبراير 2023 19:24

 
أبوظبي (الاتحاد)

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عبر مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، رئيس فريق الإمارات، عن فخره باستمرار نجاح «طواف الإمارات» من نسخة إلى أخرى، ينتقل خلالها الحدث من محطة تميز إلى مرحلة جديدة، تضيف المزيد من التميز.
وأضاف: «تتزايد المنافسة القوية والمحتدمة بين نخبة من الدراجين العالميين، ويتعالى صدى الحدث الكبير بين السباقات العالمية الشهيرة، ليصبح هدفاً رئيساً سنوياً لدى نجوم اللعبة، للمشاركة في السباق الفريد بالشرق الأوسط».
وقال: « فريق الإمارات للدراجات جاهز للنسخة الجديدة المرتقبة، وعيننا على اقتناص اللقب للمرة الثالثة على التوالي، خاصة أن المنافسات تقام في أجواء رائعة في مدن وإمارات الدولة، وهو ما يعزز الفرصة في تحقيق أفضل النتائج».

الإمارات
طواف الإمارات
مطر اليبهوني
الدراجات الهوائية
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