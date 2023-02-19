الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نهيان بن زايد: «طواف الإمارات» يسهم في دعم المكتسبات

نهيان بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
19 فبراير 2023 19:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«السباق الرباعي» يشعل «صراع الصعود» في «الأولى»
25.593 عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2022


أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن طواف الإمارات يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات، ليمتد تأثيره الإيجابي والمهم إلى العائد الاقتصادي والترويجي والسياحي للإمارات عموماً، وأبوظبي بشكل خاص.
وقال سموه: «يسلط الطواف الضوء على العديد من معالم الإمارات البارزة القديمة منها والحديثة، في ظل متابعة الملايين لمنافسات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، كما يعزز الطواف من توجه القيادة الرشيدة وخطواتها الحثيثة، لجعل الإمارات أحد المراكز العالمية لركوب الدراجات الهوائية».
وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد: «مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة، تتوافق مع السُمعة الكبيرة والسجل الحافل لاسم الإمارات، وأبوظبي، في استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية، وإضافة النجاح في كل عام بعد الآخر».


 

مجلس أبوظبي الرياضي
الإمارات
طواف الإمارات
نهيان بن زايد
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
ليلى فرنانديز.. فوز ساخن في ليلة باردة
الرياضي
ليلى فرنانديز.. فوز ساخن في ليلة باردة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©