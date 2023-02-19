شباب الأهلي والهلال.. «تحدي الأقوياء»



مراد المصري (دبي)



يخوض شباب الأهلي تحدياً قوياً أمام الهلال السعودي «حامل اللقب»، في الدوحة، اليوم «الاثنين» ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، ويأمل «الفرسان» أن يواصل رحلته بوصفه ممثل الكرة الإماراتية الوحيد في البطولة القارية، مع معرفته التامة بقوة «الأزرق» القادم من إنجاز «وصافة» كأس العالم للأندية.

ويعول شباب الأهلي الذي يتصدر «دوري أدنوك للمحترفين»، على قوة المجموعة بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي قاد الهلال إلي التتويج باللقب الآسيوي الأخير، ما يجعله على دراية كاملة بجميع الجوانب الفنية للمنافس، ورغبته في ترك بصمته أمامه بعد الاستغناء عن خدماته مطلع العام الماضي.

وأكمل شباب الأهلي تحضيراته للقاء، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، ببعثة تضم ماجد ناصر، حسن حمزة، علي عيسى، جاسون ديناير، محمد مرزوق، أحمد جميل، عبدالعزيز هيكل، مروان فهد، وليد عباس، يوسف جابر، يحيى الغساني، عبدالله النقبي، عيد خميس، حارب عبدالله، جانيف، أحمد نور الله، سلطان علي، عبد العزيز محمد، فيديريكو كارتابيا، يوري سيزار، جوستافو، دومبيا، عمر خربين وطارق أحمد.

والمعروف أن شباب الأهلي صعد إلى دور الـ 16، بعد حلوله في المركز الثاني بالمجموعة التي تصدرها فولاذ الإيراني برصيد 12 نقطة، بينما جمع «الفرسان» 10 نقاط، متفوقاً على الغرافة القطري «5 نقاط»، وآهال التركمنستاني «4 نقاط».

واختلفت الكثير من المعطيات، ما بين إقامة دور المجموعات في أبريل الماضي، والمستويات الفنية للفرق في فبراير الجاري، في فترة تصل إلى 10 أشهر بين الدورين، إلا أن شباب الأهلي نجح بترتيب أوراقه تحت قيادة البرتغالي جارديم، وتمسك بصدارة ترتيب الدوري، واختتم مبارياته بالتفوق على الظفرة بـ «ثنائية»، قبل خوض الموقعة الآسيوية، فيما يبدو الهلال في أفضل حالاته الفنية، منتشياً بأداء نجومه في كأس العالم ضمن تشكيلة «الأخضر» السعودي، ثم ما حققه الفريق بنفسه في «مونديال الأندية» الذي اختتم مؤخراً في المغرب، بالحصول على الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه، لينضم إلى قائمة إنجاز عربية حصرية تضم العين والرجاء المغربي.

ومن المتوقع أن يعتمد شباب الأهلي على العمود الفقري بقيادة فيديريكو كارتابيا في صناعة اللعب للربط في المقدمة، مع المهاجم عمر خربين، بمساندة سرعة يوري سيزار، على أن يتواجد ماجد ناصر في حراسة المرمى، ويقود وليد عباس الدفاع، مع حضور أحمد نور الله وجانيف بأدوار مهمة في الوسط.

من جانبه، يقود رامون دياز المدرب الأرجنتيني الذي يعرف شباب الأهلي جيداً أيضاً، بحكم تدريبه النصر في ملاعبنا، والذي أشرك البرازيلي ميشيل العائد من الإصابة في التدريب قبل الأخير، ويعتمد على مواطنه لوتشيانو فيتو المتألق في «مونديال الأندية«، وموسى ماريجا في المقدمة، بمساندة من السعودي سالم السعودي الجناح الهداف، فيما يتولى محمد كنو عملية الربط في الوسط، فيما يقود الكوري جانج والسعودي علي البليهي الدفاع، بوجود الظهير الطائر السعودي سعود عبد الحميد، وعبدالله المعيوف في حراسة المرمى.