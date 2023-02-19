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الإمارات بطل العرب للرجبي

الإمارات بطل العرب للرجبي
19 فبراير 2023 19:16

 
رضا سليم (دبي)

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أحرز منتخبنا الوطني للرجال كأس البطولة العربية الثامنة للرجبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على تونس «حامل اللقب» 15-10، في المباراة النهائية، بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف مستضيف الحدث على مدار يومين، ونال منتخب ليبيا «الفضية» بعد فوزه على مصر 19-12 في مباراة تحديد المركز الثالث.
وأحرز منتخبنا للسيدات «الفضية» للمرة الأولى، بعد خسارته في النهائي أمام تونس الذي حافظ على اللقب للمرة الثانية 5-26، فيما جاء منتخب مصر في المركز الثالث ونال «البرونزية» بعد الفوز على سوريا 10-7.
حضر مراسم التتويج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، وقيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، ومحمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وعدد من رؤساء الاتحادات والوفود المشاركة في البطولة.
وعبر قيس الظالعي عن سعادته بنجاح البطولة فنياً وتنظيماً، وبالمستوي الفني الذي وصلت إليه البطولة، مما يعكس مدي اهتمام الاتحادات المشاركة في تطوير اللعبة والارتقاء بمنتخباتها، وبمشاركة عدد من الاتحادات للمرة الأولى في البطولة مثل فلسطين للرجال والذي يتوقع له مستقبلاً جيداً خلال الدورات المقبلة، وليبيا للسيدات الذي ظهر بمستوي جيد.
ووجه رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي الشكر إلى كل المشاركين، متمنياً أن تظهر البطولة بمستوى أفضل خلال النسخة المقبلة التي تقام في السعودية خلال فبراير 2024.
وقام محمد مختار رئيس بعثة منتخب مصر، بإهداء درع الاتحاد، إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وقيس الظالعي، وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي، ورؤساء البعثات المشاركة في البطولة، تقديراً لدورهم في الارتقاء باللعبة.
سبق أن حقق منتخبنا نتائج متميزة في تاريخ البطولات العربية السابقة، وأفضل نتائجه المركز الثاني والميدالية الفضية في النسخة الرابعة «مصر 2018»، والبرونزية في 4 نسخ، الأولى في مصر 2016، والثانية بالمغرب في العام نفسه، والنسخة الخامسة 2019 بالأردن، والنسخة السادسة بالإسكندرية ،2021 فيما حقق منتخب السيدات «البرونزية» بالنسختين الأولى في مصر والثانية في تونس.

الإمارات
الرجبي
تونس
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
مصر
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