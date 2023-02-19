نيمار يغيب عن «القمة البافارية»

باريس (د ب أ - ستاتس بيرفورم)

خرج البرازيلي نيمار على محفة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وصنع النجم البرازيلي الهدف الأول لكيليان مبابي، كما سجل الهدف الثاني في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب «حديقة الأمراء».

ولكن عندما كان سان جيرمان متقدماً 2 - 1، اضطر نيمار للخروج بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير، عقب اصطدام مع بنيامين أندريه، حيث يبدو أن اللاعب أصيب في كاحله الأيمن.

وفي النهاية لم يعد نيمار «31 عاماً» قادراً على السير وكان واضحاً أنه في محنة أثناء نقله خارج الملعب.

ويمكن أن تمثل إصابة نيمار ضربة موجعة لآمال سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق مباراة الذهاب في دور الـ16 أمام بايرن ميونخ بهدف.

ويتبقى فقط أقل من 3 أسابيع قبل خوض مباراة الإياب يوم 8 مارس المقبل، ويأمل كريستوف جالتييه، المدير الفني للفريق والذي خسر جهود نونو مينديز بسبب الإصابة في الشوط الأول، ألا تكون إصابة نيمار خطيرة.