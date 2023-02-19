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الرياضي

ولا يزال التحقيق مستمراً!

ولا يزال التحقيق مستمراً!
19 فبراير 2023 19:12

برلين (د ب أ)

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقاً ضد جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ، بعد نوبة الغضب التي ألمت به عقب خسارة فريقه أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 2/3 أمس السبت.
وأوضح اتحاد الكرة الألماني في بيان اليوم الأحد، أن لجنة التحكم التابعة له ستبدأ التحقيق في شبهة السلوك غير الرياضي من جانب ناجلسمان اتجاه طاقم التحكيم بقيادة توبياس فيلز. 

وأشار البيان إلى أنه سيتم مطالبة ناجلسمان بتوضيح موقفه، وبناءً على شهادته سيتحدد شكل التحقيق.
وتقدم ناجلسمان مساء السبت بالاعتذار، عن «العبارات التي استخدمها» لدى حديثه عن الحكم توبياس فيلز وطاقمه المعاون بعد خسارة فريقه بعشرة لاعبين على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ 2 /3.
وكتب ناجلسمان عبر شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «المشاعر جزء من الرياضة، بسبب البطاقة الحمراء، كنت مضطراً لاستعراض مشاعري بعد المباراة، لكن ينبغي أن أعتذر عن اختياري للكلمات اتجاه توبياس فيلز وطاقمه المعاون، للأسف من الواضح أنني تجاوزت». 

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وشكك ناجلسمان أثناء مروره في المنطقة المختلطة، في قرار الحكم بطرد دايوت اوباميكانو بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة.
وصرخ ناجلسمان «هذه مزحة، هل يمازحني؟» قبل أن يقتحم الغرفة الخاصة بالحكام، ثم واصل صراخه أمام الصحفيين عندما غادر الغرفة بعدها بعدة دقائق. 

وتلقى اوباميكانو البطاقة الحمراء نتيجة احتكاك مثير للجدل مع الحسن بليا لاعب جلادباخ، الذي كان في طريقه للتسجيل، وبعد مراجعة طويلة من جانب الحكم للواقعة، أبقى على قرار طرد لاعب النادي البافاري. 

وتلقى بايرن هزيمته الأولى منذ سبتمبر الماضي، وقد يخسر موقعه في الصدارة لصالح يونيون برلين حال فوز الأخير على شالكه في وقت لاحق اليوم الأحد.

جوليان ناجلسمان
بايرن ميونيخ
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