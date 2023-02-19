«طواف الإمارات» يدشن «النسخة الخامسة» من الظفرة

مصطفى الديب (أبوظبي)



تنطلق الاثنين منافسات «النسخة الخامسة» من طواف الإمارات للدراجات الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي إلى 26 فبراير الجاري، ويتضمن 7 مراحل مختلفة.

يشارك في المنافسات 140 دراجاً عالمياً يشكلون 20 فريقاً دولياً، وقدم مجلس أبوظبي الرياضي أبرز الدراجين المشاركين في الحدث الدولي الكبير خلال مؤتمر صحفي عقد بجزيرة الحديريات.

ويُعد أدم بيت دراج فريق الإمارات أبرز المشاركين، حيث سبق أن انتزع اللقب في «نسخة 2020»، وحلّ ثالثاً في نسخة العام الماضي، كما حضر المؤتمر مارك كافانديتش دراج فريق أسيتانا كازاخستان، وبيلو بلباو «البحرين فيكتوريوز»، وإليا فيفياني «إينيوس»، وريمكو «سودال»، وديلان جرونفيجسن «جايكو».

وعبر الدراجون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الطواف، وأجمعوا على أنه يعد من أهم الأحداث العالمية على مستوى سباقات الدراجات.

وقال آدم بيت سائق فريق الإمارات، إنه وزملاؤه مستعدون تماماً للانطلاقة، مؤكداً عزم الجميع على السعي للتتويج بلقب «النسخة الخامسة»، ووجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على العمل التنظيمي الرائع، مؤكداً أن الأجواء رائعة وتبشر بحدث متميز على المستويين الفني والتنظيمي.

وتبدأ المنافسات صباح اليوم بالمرحلة الأولى من الطواف «بريسايت» التي تنطلق من قلعة الظفرة، باتجاه مدينة زايد لتجوب شوارعها، ثم ينعطف المسار يميناً إلى شارع شعبية المرابع، متجهاً بشكل مباشر إلى حبشان، وعند الوصول إلى دوار حبشان، يستمر السباق مباشرة، حتى دوار شارع مدينة المرفأ، حيث ينعطف يميناً باتجاه خط النهاية، قاطعاً 151 كيلومتراً في منطقة الظفرة.

فيما تُقام الثلاثاء المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2023 مرحلة «مجموعة موانئ أبوظبي»، على طول ميناء خليفة لمسافة 17.2 كيلومتر، بنظام «ضد الساعة»، حيث يتنافس الدراجون بشكل فردي، لقطع المسافة بأقل وقت، ولهذا يُغلق الطريق المؤدي إلى الميناء من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وتُقام المرحلة الثالثة «برجيل القابضة» يوم الأربعاء المقبل، ويبلغ طولها 185 كيلومتراً وتنطلق من الفجيرة، وتتجه مباشرة على الطريق السريع «إي 89»، وينعطف السباق عند الحلاه يساراً على الطريق السريع «إي 89»، وعند الوصول إلى دبا ينعطف السباق يميناً ويساراً ويميناً مرة أخرى، باتجاه رأس الخيمة، عند مطار رأس الخيمة، وينعطف السباق يميناً ويتجه مباشرة على الطريق السريع «إي 18» حتى الوصول إلى تقاطع الطريق السريع «إي 18» مع «إي 611»، حيث ينعطف يساراً ثم يميناً عند قرية رأس الخيمة التراثية، وبعد ذلك المخرج إلى جبل جيس حيث محطة النهاية.



وتقام مرحلة دبي «الرابعة» يوم الخميس، ويبلغ طولها 174 كم، من حي الشندغة، مروراً بجسر إنفنيتي، والانعطاف يساراً على طريق الشيخ راشد «دي 75»، ويميناً إلى شارع عود ميثا «إي 66». ويستكمل السباق بعدها مباشرة على شارع الأصايل، ثم ينعطف يميناً باتجاه القوز، حتى يصل إلى الطريق السريع «دي 63»، وينعطف بعدها يساراً عبر شارع المرابع بالاتجاه إلى دبي هيلز إلى طريق القدرة، وبعد ذلك يساراً على طريق القدرة، ويساراً مرة أخرى إلى مسار القدرة للدراجات.

ويستدير السباق بعدها للخلف على طريق سيح السلم، ثم يساراً على الطريق السريع «دي 63»، وبعدها يساراً ويميناً خروجاً إلى مدينة دبي للمعارض «إكسبو سيتي»، ويستكمل بعدها مباشرة عبر بوليفارد 2020 والطريق السريع «دي 54»، وينعطف يساراً على الطريق السريع «دي 57»، ويعود إلى شارع الأصايل، على أن ينعطف يساراً إلى تلال الإمارات، ويساراً مرة أخرى على شارع الشيخ زايد، ويميناً إلى مخرج شارع جميرا.

ويُستكمل السباق مباشرة عبر نفق نخلة جميرا مروراً بأتلانتس، ويستدير السباق للخلف مرتين على شارع جزيرة النخلة، ويعود إلى الخلف مباشرة عبر نفق نخلة جميرا، وينعطف يساراً على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويستدير للخلف باتجاه خط النهاية في منطقه دبي هاربر، حيث ينتهي السباق..

وتمتد المرحلة الخامسة من طواف الإمارات 2023 «مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» لمسافة 170 كيلومتراً، انطلاقاً من جزيرة المرجان، حيث ينعطف بعدها الدراجون يساراً عند دوار الإمارات، وينعطف يميناً عند دوار الساعة، ويساراً على شارع كورنيش القواسم، على أن ينعطف يساراً على الطريق السريع «إي 11»، ويميناً على الطريق السريع إي، ويكمل بعدها السباق مباشرة عند حديقة الصقر، وينعطف يساراً عند نادي تاور لينكس للجولف، وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ويعود إلى حديقة الصقر مجدداً، ثم عدداً من المحطات حتى الوصول إلى دوار أم القيوين محطة النهاية.

تمتد مرحلة «أبوظبي» السادسة وقبل الأخيرة من طواف الإمارات 2023 لمسافة 166 كيلومتراً من عالم وارنر براذرز، وصولاً إلى كاسر الأمواج في أبوظبي، وبعد الانطلاقة من عالم وارنر براذرز، ينعطف الطواف يميناً على شارع الابتهاج - ياس درايف، ويكمل السباق مباشرة على طريق ياس إلى شارع السميح.

وعند الوصول إلى السمحة، ينعطف السباق ثلاثة منعطفات متتالية، يساراً إلى شارع الشليلة، وشارع الورقاء، وشارع الخويرة، وصولاً إلى شارع الشاطئ، حيث يكمل السباق مباشرة، حتى شارع شخبوط بن سلطان، ثم يصل الدراجون إلى كورنيش أبوظبي، ثم إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج بأبوظبي.

وتختتم منافسات الطواف بالمرحلة السابعة «الشركة العالمية القابضة» التي تبلغ مسافتها 149 كلم، وتنطلق من استاد هزاع بن زايد في العين، باتجاه قلعة المربعة على شارع عثمان بن عفان، ويتجه الطواف بعدها مباشرة على الشارع، وينعطف بعدها الدراجون يميناً على الطريق السريع «إي 95»، بعد ذلك يكمل مباشرة، وينعطف يساراً على الطريق السريع «إي 20»، وعند التقاطع على الطريق السريع «إي 66» ينعطف السباق يساراً متبوعاً بطريق مستقيم، على أن ينعطف يميناً عند حديقة حيوانات العين، وينعطف يميناً مرة أخرى باتجاه المبزرة الخضراء، وينعطف يميناً مرة أخرى عند بداية صعود جبل حفيت حتى خط النهاية على قمة جبل حفيت حيث ينتهي السباق.