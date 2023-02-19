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الرياضي

«أبطال الغرب» بين الصدارة والهبوط!

«أبطال الغرب» بين الصدارة والهبوط!
19 فبراير 2023 17:51

 
سلطان آل علي (دبي)


تعود عجلة دوري أبطال آسيا إلى الدوران في جهة الغرب، وذلك لمعرفة الطرف الثاني لنهائي القارة، بعد وصول أوراوا ريدز الياباني من الشرق.
وتُجرى مباريات دور الـ16 حتى نصف النهائي بنظام التجمع في قطر، بعد ما يقارب العام من نهاية دور المجموعات في أبريل 2022.
وخلال هذه الفترة، تغيّر الحال في الكثير من فرق دور الـ16 من البطولة، ومن أصل 8 هناك 3 أندية متصدرة أو مشتركة في الصدارة في الدوريات المحلية، على رأسها شباب الأهلي الذي يتصدر «دوري أدنوك للمحترفين» بـ36 نقطة بعد 17 جولة، كما يتقدم الدحيل سباق الدوري القطري «32 نقطة» من 13 مباراة. ويشترك الشباب في صدارة الدوري السعودي، مع النصر والاتحاد بـ40 نقطة من 18 مباراة. 

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ولا يبتعد الهلال كثيراً عن القمة، حيث إنه في المركز الرابع، ويملك 32 نقطة من 15 مباراة، وربما يصبح على بُعد نقطتين فقط بعد لعب المؤجلات.
وأنهى ناساف كارشي موسمه في نوفمبر الماضي بالمركز الثالث في دوري أوزبكستان، والمقرر أن ينطلق موسمه الجديد في بداية مارس المقبل، ولا يعيش فولاذ خوزستان أفضل فتراته، حيث إنه يأتي تاسعاً في الدوري الإيراني بـ24 نقطة فقط خلال 20 جولة!
وعلى الجانب المقابل، يعاني الريان القطري من خطر الهبوط إلى الدرجة الأدنى، حيث في رصيده 11 نقطة فقط من 13 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن مراكز الخطر.
في حين أنّ الفيصلي السعودي تأهل من مجموعته وهبط إلى الدرجة الثانية في السعودية، ليكون من الحالات النادرة في البطولة، علماً بأنه يحتل المركز الخامس، وما زالت حظوظه قائمة للصعود من جديد.

 

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
الهلال السعودي
الشباب السعودي
الدحيل
الريان
الفيصلي
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