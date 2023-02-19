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الرياضي

أتلتيكو مدريد يتنازل عن ألوانه!

أتلتيكو مدريد يتنازل عن ألوانه!
19 فبراير 2023 17:36

 
مراد المصري (دبي)

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تشهد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو الليلة، في الدوري الإسباني، حدثاً استثنائياً، بعدما قرر أتلتيكو مدريد التنازل عن ارتداء زيه الأساسي، واللعب بالزي الاحتياطي على أرضه، وترك ضيفه يرتدي الزي الأساسي، على غير ما جرت العادة.
ولمن يتساءل عن سبب هذا المشهد الغريب في ملعب «سيفيتاس ميتروبوليتانو»، أوضح «روخي بلانكوس» أنه سمح للفريق الباسكي بارتداء زي الخطوط الحمراء والبيضاء التي يتشابهان بها، وبالنظر إلى تزامن اللقاء مع الذكرى السنوية الـ125 لتأسيس أتلتيك، وتجسيداً لاشتراك الناديين في اتصال تاريخي طويل.
في الحقيقة فإن مجموعة من طلاب الباسك الذين كانوا يعيشون في مدريد حضروا أول نهائي لكأس الملك في عام 1903 بين أتلتيك بلباو ونادي مدريد أف سي «الاسم القديم لريال مدريد»، ولم يعجبهم الطريقة التي لعب بها نادي مدريد، وبعد 18 يوماً أقاموا فرعاً تابعاً لأتلتيك ومقره مدريد، والذي أصبح فيما بعد أتلتيكو مدريد، وهو ما جعل الناديين يتشابهان بنفس ألوان الزي، ويرتبطان بعلاقة وطيدة تمتد لأكثر من قرن من الزمان.

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