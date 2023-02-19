«شراكة» بين نجمي شباب الأهلي والهلال



مراد المصري (دبي)



يلتقي شباب الأهلي والهلال السعودي غداً «الاثنين»، ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتعد المباراة بمثابة المواجهة الخاصة بين صانعي ألعاب الفريقين، وهما الأرجنتينيان فيديريكو كارتابيا لاعب «الفرسان»، ولوتشيانو فيتو لاعب «الزعيم».

وفي حديث كارتابيا مع «الاتحاد»، أكد معرفته الجيدة بفيتو، وقال: علاقتنا تعود إلى سنوات طويلة، عندما لعبنا معاً في منتخب الشباب الأرجنتيني، وفي الملاعب الإسبانية أيضاً، لذلك كل منا يدرك قدرات الآخر.

ولعب كارتابيا وفيتو في منتخب شباب الأرجنتين تحت سن 20 عاماً، في عام 2013، ووقتها خاض كارتابيا 3 مباريات، فيما لعب فيتو 4 مباريات، قبل أن يشق كل منهما طريقه باتجاه مختلف، فلعب كارتابيا مع أندية مثل فالنسيا وديبورتيفو لاكورونيا الإسبانيين وبراجا البرتغالي، وحالياً شباب الأهلي، بينما لعب فيتو مع أندية إسبانية مثل أتلتيكو مدريد، إشبيلية، فالنسيا «انضم بعد رحيل كارتابيا منه»، وفولهام الإنجليزي وسبورتينج لشبونة البرتغالي والهلال حالياً.

ويرى كارتابيا أن ما يقدمه فيتو نابع من قدراته التي يتميز بها، حيث أثبت نفسه في كأس العالم للأندية بالمغرب، ومن جانبه فإنه يحاول دائماً الاجتهاد من أجل تقديم الأفضل في خدمة شباب الأهلي للمنافسة على كافة الألقاب في المسابقات التي يشارك بها.

يذكر أن كارتابيا هو هداف شباب الأهلي في دوري المجموعات في النسخة الحالية من المسابقة بتسجيله 5 أهداف، فيما كان فيتو يتواجد الشباب السعودي على سبيل الإعارة، خلال دور المجموعات في أبريل من العام الماضي.