الإمارات بطلاً لـ «دولية» أبوظبي لرابطة محترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء اليوم، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو «بدون بدلة»، بمشاركة المئات من اللاعبين الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم، وسط حضور جماهيري كبير ملأ مدرجات صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحفلت منافسات اليوم الختامي، بنزالات حماسية وأداء رفيع، وشهدت تتويج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي شباب الأهلي.

وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، وحلّت البرازيل ثانيةً، فيما حلّت روسيا في المركز الثالث.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس ادارة اتحاد الجو جيتسو بالانطلاقة القوية لأولى بطولات الموسم للمحترفين، وبحجم المشاركة والإقبال اللافت عليها من قبل مئات اللاعبين على مستوى الدولة والعالم، مؤكداً أن هذه البداية المثالية تبشّر بموسم رياضي يواكب رؤية الاتحاد في مواصلة تطوير الرياضة، ورعاية المواهب وصقلها، وصناعة الجيل القادم من الأبطال، لتواصل إنجازات الجو جيتسو استدامتها عاماً بعد عام.

وهنأ البطران اللاعبين الفائزين في البطولة، لحصدهم الميداليات، ولأدائهم الرفيع في المنافسات، مشيداً بالحضور القوي لأبناء الوطن الذين كانوا على قدر الآمال والتطلعات، وأنهم يتطورون من بطولة إلى أخرى، مؤكداً أن تصميمهم وشجاعتهم على البساط قادتهم لتحقيق العشرات من الميداليات الملونة في مختلف الفئات.

وعبر البطران عن سعادته بالحضور الجماهيري الواسع الذي استقطبته منافسات اليوم، مشيراً إلى أنه أكبر دليل على جودة البطولات التي تنظمها أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، إضافة إلى النمو الكبير الذي تشهده اللعبة والشعبية الواسعة التي تتمتع بها في المجتمع الإماراتي.

وسادت أجواء الحماس بين اللاعبين من مختلف أنحاء العالم من فئات الهواة والمحترفين حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، ونجح اللاعبون في تقديم مستويات متميزة أملاً في الارتقاء بتصنيفهم السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إذ تمنح البطولة الفائز بالمركز الأول 600 نقطة عن كُل فئة، وهو ما يجعلها ذات أهمية خاصة بالنسبة للمحترفين.

من ناحيته، أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أن البطولة وبشهادة الجميع حققت أهدافها وأنها تستهدف كغيرها من بطولات «أي جي بي» تحقيق النقلة النوعية المأمولة في هذه الرياضة، وأنه من أبرز المكاسب زيادة إقبال الأجيال الشابة على ممارسة اللعبة والمشاركة في البطولة.

وأضاف البحري: «نثمن التجاوب والتفاعل الكبيرين من قبل الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها مع البطولة، لا سيما أنهم أصبحوا على يقين بأهميتها في تسليط الضوء على أفضل اللاعبين من أبناء الوطن، والتعرف على المهارات والخبرات القتالية للمشاركين الدوليين، وذلك مؤشر مهم على نجاح إستراتيجية الاتحاد والرابطة في تنظيم جولات البطولة في مختلف إمارات الدولة للمساهمة في تنمية رياضة الجوجيتسو وتوسعها بشكل لافت».