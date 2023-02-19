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المهيري والبلوشي والعلي أبطال الدراجات في الحديريات

المهيري والبلوشي والعلي أبطال الدراجات في الحديريات
19 فبراير 2023 17:30

أبوظبي (الاتحاد)
نظم اتحاد الدراجات بطولة الدولة للناشئين والأشبال وأصحاب الهمم في جزيرة الحديريات في أبوظبي بمشاركة 96 لاعباً، في السباق الذي أقيم عقب انتهاء سباقات الدوري المحلي، وهي السباقات التي ينظمها الاتحاد بصفة دورية، وشهدت نجاحاً كبيراً الموسم الحالي.
وشارك في سباق الناشئين 49 دراجاً، وامتد لمسافة 41 كم، وشهد فوز حمدان المهيري دراج المنتخب بالمركز الأول «مستقل»، وجاء علي ناصري، وصالح عبدالله دراجا نادي الشارقة في المركزين الثاني والثالث، وفي سباق الأشبال شارك 47 دراجاً وامتد لمسافة 27 كم، حيث فاز حميد العلي من نادي الشارقة بالمركز الأول وسلطان الحمادي من نادي خورفكان في المركز الثاني وسلامة الشمري من نادي أبوظبي في المركز الثالث.
وفي سباق أصحاب الهمم الفئة (C)، فاز عبدالله البلوشي بالمركز الأول، وجاء أحمد البدواوي ثانياً، وذياب المهيري في المركز الثالث، أما بالفئة (H)، ففاز عايض الأحبابي بالمركز الأول، وحل ثانياً راشد الظاهري، وجاء عبدالله الغافري ثالثاً.
وعقب نهاية السباق، قامت خلود الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، يرافقها النخيرة الخييلي الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بتتويج الفائزين بالسباقات المختلفة، وأبدت سعادتها بالمستوى المتطور الذي ظهر به الدراجون في سباق الدولة للدراجات، وحرصت على الحديث معهم وتهنئة اللاعبين والفرق الفائزة.

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