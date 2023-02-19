«الشايبة» تضع «الرئاسة» على قمة «الحول» في «ختامي المرمرم»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ونجلاه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، الظهور الأول لكبار هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول من خلال مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، حيث أقيمت التحديات لمسافة 8 كم، بواقع 14 شوطاً صباحياً و12 شوطاً مسائياً بمشاركة 400 مطية.

وقاد المضمر محمد زيتون المهيري «الشايبة» لهجن الرئاسة إلى قمة الحول في الشوط الرئيسي، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 12:10:1 دقيقة.

وحصد غياث الهلالي الفوز لشعار هجن العاصفة من خلال تقديمه لـ«شاهين» على قمة الزمول في الشوط الرئيسي الثاني بتوقيت وقدره 12:35:1 دقيقة.

وواصل شعار هجن الرئاسة تألقه من خلال التحديات المسائية، حيث تمكن المضمر محمد زيتون المهيري من الفوز بناموس الحول في الشوط الثالث، وذلك بعد قيادته لـ«الخفيفة»، بزمن بلغ 12:08:9 دقيقة.

وأهدى المضمر محمد خالد العطية الناموس لهجن الشحانية، وذلك بواسطة «أوزان»، التي تألقت في الشوط الرابع للحول وفازت بالناموس بتوقيت وقدره 12:14:6 دقيقة.

وتألقت هجن الشحانية من خلال مشاركتها في تحديات سن الحول والزمول، ضمن المهرجان صباح اليوم، وذلك بحصدها لناموس الشوط الرئيسي للحول عن طريق «شوق»، التي قادها سالم فاران المري إلى الصدارة بزمن وقدره 12:15:1 دقيقة.

وفي المقابل كان المضمر محمد خالد العطية عند الموعد في ثاني الأشواط، حيث نجح في قيادة «الرفاع» لهجن الشحانية إلى قمة الزمول بتوقيت وقدره 12:31:5 دقيقة.

وحسمت «هملولة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي الشوط الثالث للحول بعد أن تمكنت من الظفر بصدارته مسجلة زمناً بلغ 12:22:8 دقيقة.

وأهدت «الشاهينية» لهجن ند الشبا مضمرها سالم سعيد ناموس الشوط الرابع للحول، وذلك بعد وصولها إلى خط النهاية في توقيت وقدره 12:25:8 دقيقة.

ويشهد مهرجان المرموم التراثي، صباح ومساء غدٍ «الاثنين»، تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وتقام في الفترة الصباحية 14 شوطاً منها ثمانية أشواط للإنتاج، بينما ستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على 6 رموز، وهي كأسا المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم و1.5 مليون درهم للثنايا الأبكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان ومليون درهم للثنايا الجعدان المفتوح والإنتاج، وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ومليون درهم للثنايا الأبكار المحليات، وبندقية و800 ألف درهم للإيذاع الجعدان المحليات، فيما يحصل الفائزون حتى المركز العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.