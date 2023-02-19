الجزيرة يكسب مصر في «طائرة العين»



العين (الاتحاد)

فاز الجزيرة على منتخب مصر للشاب 3- صفر في افتتاح بطولة العين الدولية الثانية للكرة الطائرة، التي تقام في صالة نادي العين باستاد خليفة بن زايد، إلى 21 فبراير الحالي، وتفوق عُمان العُماني على العين 3-1، وفي اليوم الثاني يلتقي عُمان مع منتخب مصر للشباب والعين مع الجزيرة.

وافتتحت البطولة في صالة نادي العين، باستاد خليفة بن زايد، وحضر الافتتاح خميس عبيد الكعبي رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وعبد العزيز الجنيبي نائب رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية رئيس اللجنة العليا للبطولة، وأحمد سلطان النعيمي مدير البطولة، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في البطولة.