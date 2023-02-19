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«الملك».. خسارة مزدوجة

«الملك».. خسارة مزدوجة
19 فبراير 2023 16:22

 
علي معالي (الشارقة)

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وجد الشارقة نفسه في مأزق، ليس لضياع «النقاط الكاملة» لمباراته أمام خورفكان في «الجولة 17»، من «دوري أدنوك للمحترفين» عقب الخسارة بهدف، ولكن للإصابة الغريبة التي لحقت بالبوسني بيانيتش الذي سقط على الأرض في الدقيقة 18، ولعب ماجد حسن بدلاً منه.
أصيب بيانيتش بتمزق يحتاج إلى علاج فترة طويلة ربما تصل إلى أسابيع عدة، ويأتي غياب اللاعب في توقيت حرج للغاية بالنسبة لـ«الملك» الذي يخوض كأس السوبر يوم السبت المقبل أمام العين، وبالتالي لن يشارك بيانيتش في المباراة، وهو ما يعتبر خسارة كبيرة لوسط الفريق، رغم وجود البديل الكفء مثل ماجد حسن.

دوري أدنوك للمحترفين
كأس السوبر
الشارقة
خورفكان
العين
بيانيتش
ماجد حسن
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