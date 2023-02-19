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الرياضي

لأول مرة... عرض أصغر شقة للبيع بـ 58 ألف دولار

أرشيفية
19 فبراير 2023 16:10

ذكرت شركة «ميتريوم» الروسية للتحليلات، أنه تم عرض شقق صغيرة للبيع في موسكو لأول مرة، بمساحة لا تزيد على 8ر8 متر مربع.

وأضافت الشركة أن سعر هذه الشقق المعروضة في مجمع سكني بجنوب العاصمة الروسية، يبلغ 3ر4 مليون روبل (أي أكثر من 58 ألف دولار).

وتابعت أن متوسط مساحة الشقق في المباني الجديدة بموسكو انخفض بشكل عام خلال الشهر الماضي بواقع 4ر0 متر مربع.

وذكرت أنه في السابق كانت مساحة أصغر شقة في موسكو تبلغ 8ر9 متر مربع.

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المصدر: وكالات
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