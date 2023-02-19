«الصفقة الأحدث» تدخل التاريخ بـ «الكود104:51»!



علي معالي (دبي)



دخل الأرجنتيني فاكوندو دانيل «20 عاماً»، لاعب الوحدة، تاريخ كرة القدم الإماراتية من «الباب الواسع»، ولن تنسى الجماهير«الوافد الجديد» إلى «قلعة العنابي» في «الميركاتو الشتوي»، ليس لأنه صاحب «الهدف الذهبي» الذي منح «العنابي» النقاط الكاملة في مباراته أمام البطائح 2-1، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ولكن لأن اللاعب هز الشباك في الدقيقة «104:51»، وهو الهدف الأكثر تأخراً في تاريخ «دوري المحترفين»!

الهدف بمثابة «الشُعلة» التي أضاءت الطريق أمام «أصحاب السعادة» للانطلاق مجدداً إلى القمة ودخول «معترك المنافسة» على اللقب، بالتساوي مع العين والشارقة «34 نقطة»، وبفارق نقطتين عن القمة التي يتربع عليها شباب الأهلي «36 نقطة»، بفارق نقطة واحدة عن الوصل «الوصيف» بـ 35 نقطة.

شارك فاكوندو في الدقيقة 77 بدلاً من البرتغالي أدريان سيلفا، ووضع اللاعب الشاب بصمته بهدف في شباك «الراقي»، وسبق أن سجل هدفاً للوحدة أمام الوصل في «الجولة 14» وانتهت المباراة بالتعادل 3-3.

ورغم قصر مشواره في الملاعب، إلا أن فاكوندو أثبت أنه موهبة وينتظره المستقبل الجيد، حيث استطاع خلال الموسم الماضي بالدوري الأرجنتيني أن يسجل 10 أهداف مع أرسنال ساراندي الذي لعب له 37 مباراة، منها 27 مباراة أساسياً «2583 دقيقة»، ومع الوحدة لعب 5 مباريات «256 دقيقة» حتى الآن.