ماني يعود بعد غياب

ميونيخ (أ ف ب)

عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني إلى التمارين الجماعية مع بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، جراء شفائه من إصابة تعرض لها في العام الماضي.

وتأتي عودة ماني قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام يونيون برلين في "بوندسليجا"، وقبل قرابة أسبوعين ونصف من استحقاقه الأوروبي أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال مانيه، المتوج بأمم إفريقيا مع منتخب بلاده عام 2022، وهو يهم بدخول أرض الملعب لبدء التمارين "هو شعور رائع".

وتمرن المهاجم البالغ 30 عاماً للمرة الأولى مع زملائه في الفريق منذ إصابته في عظمة الشظية اليمنى في أوائل نوفمبر ضد فيردر بريمن.

وخضع ماني لعملية جراحية وحُرم من المشاركة في مونديال قطر العام الماضي مع السنغال. استأنف تمارين الجري في 24 يناير، ثم لمس الكرة مرة أخرى بعد أسبوع.

ولم يشارك مانيه، القادم من ليفربول الإنجليزي والذي اعتبر أبرز صفقات بايرن في الصيف الماضي، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم أمام سان جرمان في ملعبه "بارك دي برانس" (فاز بايرن 1-صفر).

قال مدرب بايرن جوليان ناجلسمان الجمعة، إنه مع أسبوع كامل من التدريب يمكن دمج ماني في الفريق، حيث تلوح المواجهة ضد يونيون برلين بعد سبعة أيام على ملعب أليانز أرينا.

وأمام أونيون برلين الثاني فرصة انتزاع الصدارة من بايرن المتصدر بفارق نقطة "43 مقابل 42" في حال فوزه على ضيفه شتوتجارت، غداة خسارة عملاق بافاريا أمام مستضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 2-3 ضمن منافسات المرحلة 21.

وخاص بايرن اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة إثر طرد مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو بالبطاقة الحمراء.

ومن المتوقع أن يستأنف اللاعب الدولي المغربي نصير المزراوي الذي لمس الكرة الخميس التدريبات الجماعية الأربعاء.