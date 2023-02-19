8 ألعاب في النسخة العاشرة لبطولة «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية»، عن فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة، البادل تنس، الجو جيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

ويفتح باب التسجيل اليوم، أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، وسيكون بنظام التسجيل الإلكتروني المعتمد للدورة.

وتواصل اللجنة المنظمة للدورة اجتماعاتها برئاسة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهي تضم ناصر أمان آل رحمة نائباً للرئيس، وحسن المزروعي مدير الدورة، والأعضاء الدكتور عبد الحميد العطار، والنقيب ناصر محمد الكتبي ممثل شرطة دبي ضمن أعضاء اللجنة المنظمة، فيما يترأس اللجنة التنفيذية للدورة صالح المرزوقي، وتضم في عضويتها علي عمر نائباً للرئيس، والعضوين خالد العور وعادل البناي.

يستمر تسجيل الفرق للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة حتى 23 فبراير الجاري، فيما يبدأ تسجيل اللاعبين في البطولة من 1 إلى 20 مارس المقبل، وستكون أولوية المشاركة للفرق التي أكملت جميع مستندات تسجيل لاعبيها، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

وسيتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويستمر التسجيل في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كم، حتى يوم 3 أبريل المقبل، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق، وهي كالتالي: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، الفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات، فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، وفئات الصغار المفتوحة المخصصة لسباق 4 كم للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

ويتواصل التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 77 كم، حتى يوم 25 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 18 سنة فما فوق، وذلك ضمن الفئات التالية: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال والسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين.

وفي البادل تنس، يستمر التسجيل حتى يوم 19 مارس المقبل، وذلك ضمن الفئات المحلية والفئات الدولية، وتتضمن الفئات المحلية فئة تصنيف 10 نقاط للرجال والسيدات، فئة التصنيف المفتوح 100 نقطة، وفئة الإماراتيين والمقيمين 200 نقطة، وفئة الناشئين تحت 16 سنة، فيما تتضمن الفئات الدولية كلاً من الفئة الذهبية وفئة المنتخبات الدولية.

وفي بطولة السلة للكراسي المتحركة، يتواصل تسجيل الفرق حتى يوم 16 مارس، على أن ينتهي تسجيل اللاعبين يوم 23 مارس، فيما يتواصل التسجيل في بطولة المبارزة حتى يوم 20 مارس 2023، بينما بطولة القوس والسهم حتى يوم 24 مارس، ويتواصل التسجيل في بطولة الجو جيتسو حتى يوم 21 مارس.