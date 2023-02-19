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«الثور» ألفارو.. «وريث» بنزيمة

«الثور» ألفارو.. «وريث» بنزيمة
19 فبراير 2023 14:46

رضا سليم (دبي)
خطف الأوروجوياني ألفارو رودريجيز، لاعب ريال مدريد الشاب، الأنظار وتحول إلى نجم الشباك وحديث جماهير الملكي في الظهور الأول مع الفريق في مباراة أوساسونا، حيث كان ينتظر الفرصة من دكة البدلاء، إلا أن المدرب كارلو أنشيلوتي دفع به قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ونجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب، بعدما قلب النتيجة، حيث صنع الشاب هدف فريقه الثاني وصنع هدفاً آخر لزميله فينيسيوس، لكن الحكم لم يحتسبه.
وتحولت دفة حديث جماهير الريال عن أن الفارو بديل كريمة بنزيمة مهاجم الفريق، ويعتبرونه مستقبل هجوم ريال مدريد ووريث رقم 9 من بنزيمة نظراً لما يقدمه من مستوى، كما أن ألفارو أطول من كريم ب 8 سم، فالمهاجم الشاب يبلغ طوله 1.93سم ويلعب في مركز المهاجم والجناح، لكن راؤول كان يشركه أكثر في مركز قلب الهجوم بل هو من حوله إليه.
ويعد المهاجم الأوروجوياني الشاب والملقب ب «الثور» وأطلق عليه هذا اللقب نظرًا لحجمه وقوته البدنية، أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد الذين تدربوا تحت قيادة مهاجم ريال مدريد الأسطوري راؤول جونزاليس، مدرب الأكاديمية، الذي أصقل موهبته، وساهم راؤول هداف ريال مدريد السابق في تحويل ألفارو من الجناح الأيسر للهجوم، ليجعل منه مهاجمًا فتاكًا بسرعته وطوله وغزارته التهديفية.
وبرزت موهبة ألفارو في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 سنة التي لعبت هذا الشهر، وسجل 5 أهداف في 6 مباريات لعبهم مع منتخب بلاده في البطولة التي تأهلت من خلالها أوروجواي إلى كأس العالم تحت 20 سنة.
يحمل ألفارو جنسيتين، الأولي الإسبانية والثانية للأوروجواي لكنه يمثل منتخب أوروجواي.

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