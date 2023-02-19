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الرياضي

«قتال الريال» و«خطة راتكليف»!

«قتال الريال» و«خطة راتكليف»!
19 فبراير 2023 14:27

عمرو عبيد (القاهرة)
يمر فريق باريس سان جيرمان بفترة صعبة جداً بعد هزائمه الأخيرة، محلياً وقارياً، وهو ما وصفته صحيفة ليكيب بـ«السير فوق السلك»، في إشارة إلى أن أي كبوة أخرى قد تهوي بالفريق تماماً خلال الموسم الحالي، في حين اختلف الوضع تماماً مع فريق أرسنال في إنجلترا، حيث عكست أغلفة الصحافة هناك حالة السعادة التي يمر بها «الجانرز»، بعد استعادة الصدارة في «البريميرليج»، ونشرت «ذا أوبزيرفر» صورة مبهجة للفريق بعنوان «حكاية فرحة»، بعد «الريمونتادا» الجنونية التي حققها أمام أستون فيلا، قبل أن يمنحه مانشستر سيتي «هدية غير متوقعة» بتعادله مع نوتينجهام فورست، كما طغت كواليس «معركة» مانشستر يونايتد بصورة واضحة على التغطية الإنجليزية، وأفردت «تيلجراف» تقريراً مطولاً عن خطة الملياردير، السير جيم راتكليف، لمواجهة العرض القطري الكبير من أجل الاستحواذ على «عملاق أولد ترافورد».
وفي إسبانيا، أكدت «ماركا» أن «الريال» يواصل القتال في «الليجا» من أجل عدم زيادة الفارق مع برشلونة المتصدر، ومواصلة الضغط عليه بعد فوزه على أوساسونا بهدفين، بينما اهتمت «آس» بما تعرض له فينيسيوس جونيور من مضايقات وإهانات تتواصل في أغلب مباريات البطولة الإسبانية من جماهير الفرق المختلفة، وأشارت إلى تحدي البرازيلي المستمر بالإصرار على تقديم رقصاته التي تستفز المنافسين، ووصفت ما يحدث من جميع الأطراف بـ«العرض المستمر»، وبالطبع اهتمت الصحف الكتالونية بعودة «البارسا» إلى المنافسات المحلية بعد التعادل الأوروبي الصعب مع مانشستر يونايتد، وقالت سبورت إن «البلوجرانا» لا يرى أمامه سوى لقب «الليجا»!
وتصدر فوز إنتر ميلان «المُعقد» على أودينيزي أغلفة الصحف الإيطالية، التي أشادت بهنريك مخيتريان وإيقاظه «الأفاعي» في الفترات الأخيرة من المباراة على حسب وصف «كورييري ديللو سبورت»، التي لم تخفِ انبهارها الكبير بالمعدلات التهديفية «المُستحيلة» التي يقدمها فيكتور أوسيمين مع نابولي في الفترة الحالية.
ورأت «لاجازيتا» أن أهمية فوز «النيرآتزوري» تكمن في الاستعداد الحقيقي لمواجهة بورتو في دوري الأبطال، في ظل ابتعاد «السماوي» كثيراً بقمة «الكالشيو»، وقالت إن تخلص «الدبابة» لوكاكو من معاناة 189 يوماً من دون أهداف في «سيري آ» يُعد نقطة قوة جديدة للفريق، ووصفت فوز ميلان بهدف وحيد على مونزا بـ«ومضة إيجابية».

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