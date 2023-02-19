ماونت يهرب من «الجحيم الأزرق»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تسبب تشيلسي الإنجليزي في «صدمة كبيرة» للأندية الأوروبية، من جراء حجم المبالغ الجنونية التي أنفقها في سوق الانتقالات بنافذتيه الصيفية والشتوية هذا الموسم.

وأبدت الأوساط الكروية دهشتها من حجم الإنفاق الذي وصل إلى أكثر من 600 مليون يورو، وفي تقديرات أخرى إلى 700مليون يورو.

غير أن السؤال الذي يتردد في الصحافة الأوروبية بوجه عام، والإنجليزية على وجه الخصوص: هل أدى هذا الإنفاق إلى تحسن نتائج الفريق، أو إحداث طفرة في أداء لاعبيه الجدد؟ الإجابة كانت بالنفي، بدليل تراجع «البلوز» إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد31 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة، عن صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

رغم «حجم ونوعية» الصفقات الجديدة في مختلف خطوط الفريق، لدرجة أصبح معها النجوم القدامى أقل أهمية من الجدد، ومن هؤلاء الدولي الإنجليزي مايسون ماونت الذي كان يعتبر لاعباً مهماً وأساسياً، في عهد فرانك لامبارد، ومن بعده الألماني توماس توخيل، ثم أصبح مع جراهام بوتر، لاعباً ثانوياً يشركه أحياناً ويُجلسه على «دكة البدلاء»، في أحيان أخرى، ما جعله يفكر بجدية في الرحيل بنهاية هذا الموسم.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية عدة أن ماونت بصدد الرحيل فعلاً في «الميركاتو الصيفي» المقبل، ومن المحتمل أن يكون رحيله في إطار «صفقة تبادلية» مع أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يرغب تشيلسي في الاحتفاظ بالنجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس المعار حالياً ل «البلوز» من «الإتليتي» لمدة 6 أشهر، إذ يسعى النادي اللندني إلى التعاقد بشكل دائم مع فيليكس، وقد يكون البديل هو ماسون ماونت.

غير أن موقع «كلاسيكو ميركاتو» ذكر أن برشلونة قد يكون جهة محتملة يقصدها ماونت، إذ يرغب «البارسا» في تدعيم وسطه بلاعب «سوبر» هذا الصيف، في ظل احتمالات عدم التجديد لقائد الفريق سيرجيو بوسكيتس، وعلى اعتبار أن ماونت يمكنه أن يكون عنصراً مهماً جداً في تشكيلة «البلاوجرانا».

إلا أن الموقف المالي الصعب الذي يمر به النادي «الكتالوني» قد يحول دون إمكانية منافسة «البارسا» مع الأندية الأخرى التي تسعى لضم ماونت، وفي مقدمتها إيه سي ميلان الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ إن هذه الأندية يمكنها أن تقدم عروضاً أفضل من برشلونة، ولا سيما أن تشيلسي لن يطلب في لاعبه أقل من 80 مليون يورو، حيث لا يزال عقده سارياً حتى «صيف 2024».

بدأ ماسون ماونت، المولود في 10 يناير1999مسيرته الاحترافية في تشيلسي2017، ولكن تمت إعارته مرتين الأولى إلى «فيتيسه» الهولندي «2017-2018» والثانية إلى ديربي كاونتي موسم 2018-2019، ليعود بعدها مجدداً إلى «البلوز»، ليوقع عقداً مدته 5 سنوات.

وكان فرانك لامبارد المدير الفني الأسبق أول من دفع به إلى الفريق الأول.

وحصل ماونت على لقب لاعب العام في تشيلسي موسم 2020-2021، كما مثل إنجلترا في جميع منتخبات الشباب تحت 16 و17 و18و19 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2019.