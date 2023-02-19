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الرياضي

بوبوف وأوليفيجا في صدارة «تحدي سبينس دبي 92»

بوبوف وأوليفيجا في صدارة «تحدي سبينس دبي 92»
19 فبراير 2023 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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فاز الروسي بوبوف أنتوم من «بوكبود الروسي» والليتوانية أوليفيجا باليسايت من «شرطة دبي» بلقب «النسخة 13» من «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية أكبر سباق جران فوندو في المنطقة، الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والمؤهل إلى بطولة العالم في جلاسكو باسكتلندا، حيث تأهل 202 دراج من المنافسين الأوائل في السباق من جميع الفئات للبطولة، التي تقام من 3 إلى 13 أغسطس المقبل، والذي يجمع المتأهلين للمرة الأولى من 13 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم، أهمها تحدي سبينس دبي 92، كما تأهل الفائزون للحصول على رخصة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وإدراجهم ضمن تصنيف الاتحاد.
وحضر السباق ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وستيوارت هويسون رئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.
وفاز الروسي بوبوف أنتون بالمركز الأول في منافسات الرجال، بعد إنهاء السباق في 2:04:38.42 ساعة، تبعه الجزائري نسيم سعيدي «شرطة دبي» في المركز الثاني بزمن 2:04:38.50 ساعة، وجاء الفنزويلي ميجول أوبيتو ثالثاً بزمن 2:04:39.02 ساعة.
وفي منافسات السيدات، سيطر شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت الليتوانية أوليفيجا باليسايت «شرطة دبي» بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في 2:06:15.17 ساعة، وتبعتها الليتوانية أكفيل جيدراتيت «شرطة دبي» في المركز الثاني بزمن 2:06:15.27 ساعة، والأوكرانية فاليريا كونونينكو «شرطة دبي» ثالثاً بزمن 2:06:15.38 ساعة.
وشارك في السباق أكثر من 2000 دراج ضمن 11 فئة من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.
وامتد السباق لمسافة 95.4 كيلومتر من استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، مروراً بأبرز وأشهر المعالم السياحية والحيوية في دبي، من بينها أبراج بحيرات جميرا، وتلال الإمارات، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع جرينز السكني، ومدينة إكسبو دبي، والقرية العالمية، والمرابع العربية، ودبي أوتودروم، وخاض الدراجون تجربة فريدة استمتعوا خلالها بالمناظر البديعة في دبي، وانتهى السباق في استاد دبي الدولي.

دبي
مجلس دبي الرياضي
الدراجات الهوائية
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