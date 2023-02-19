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الرياضي

«صراع ثلاثي» في كأس رئيس الدولة للجولف

«صراع ثلاثي» في كأس رئيس الدولة للجولف
19 فبراير 2023 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
نجح ثلاثة لاعبين في تحقيق أفضل النتائج، في صراع على الصدارة والمركز الأول بفئة الرجال مع انطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، المقامة بملاعب نادي أبوظبي للجولف، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.
وحقق اللاعب جونتان سيلفراج 71 ضربة، وحل حسن المشرخ وصيفاً، وجاء زميله سيف ثابت ثالثاً، ولم يبتعد كثيراً نجم منتخبنا وحامل اللقب أحمد سكيك عن الصدارة بحصوله على المركز الخامس رغم عودته لساحات اللعبة بعد غياب لأكثر من 6 شهور بسبب الإصابة، وتمثل مشاركته محطة مهمة قبل المشاركة في البطولة الخليجية، والمقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل، فيما جاء خالد يوسف لاعب منتخبنا في المركز السادس، وتؤكد هذه النتائج والتي لم تبعد أصحاب المراكز الأولى عن بعضهما سوى 6 ضربات أن البطولة تشهد الندية والتنافس الشريف في يومها الختامي للحصول على الكأس الغالية.
وتقدم لاعب منتخبنا راشد النقبي للمركز الأول بمنافسات الجولة الأولى بفئة الناشئين بمجموع 79 ضربة وحل زميله لاعب منتخبنا الناشئ عبدالله كلبت بالمركز الثاني بمجموع 82 ضربة وسلطان الجسمي بالمركز الثالث 83 ضربة، ويطاردهم وبفارق ضربة كل من اللاعبين راشد الجسمي ومحمد سكيك.
وفي منافسات الفتيات، تصدر لارا الشيب المركز الأول بمجموع 70 ضربة، وتطاردها مايا جودين في المركز الثاني برصيد 72 ضربة والثالثة جامي كاميرون 75 ضربة وتطارهما اللاعبات المواطنات انتصار الريش وحمدة السويدي وعلياء العمادي وعلياء القبيسي وفيء البلوشي وسارة علي.
وثمن خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة بالمشاركة الكبيرة من اللاعبين ومن جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين من الجنسين بهذه البطولة التي تحمل اسم عزيز على الجميع، وأشاد بالمستوى الفني والتنافس الشريف الذي ساد أروقة البطولة بجولتها الأولى في ظل مشاركة النخبة من اللاعبين واللاعبات، وأوضح الكعبي أن النتائج المتقاربة تعكس مستوى الأداء العالي للجميع، والذي يعكس المستوى الفني لجميع اللاعبين.

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