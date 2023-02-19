ابن سليّم يزور سباق الهند



دبي (الاتحاد)

حضر محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، السباق الأول لـ «الفورمولا إي» للسيارات الكهربائية ذات العجلات المفتوحة في الهند، والتقى وزراء الحكومة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الاستدامة والتنوّع والاندماج وتطوير رياضة السيارات على مستوى القواعد الشعبية.

ورحب بن سليّم بعودة الهند إلى سباقات بطولة العالم للسيارات للمرة الأولى، منذ سباق الجائزة الكبرى الهندي لـ «الفورمولا-1» عام 2013.

وقال: إن وصول «الفورمولا إي» إلى الهند يحدث «علامة فارقة» أخرى، لعشّاق السباقات في البلاد، بحيث أصبحت حلبة الشوارع الموقع الثلاثين لاستضافة سباق «لفورمولا إي».

وأضاف: الخطوة الأولى التي قمت بها عندما أصبحت رئيساً تمثلت في إعادة الهند مرة جديدة إلى لائحة المجلس العالمي لرياضة السيارات، وقامت بطولة العالم لـ «الفورمولا إي» بعرض سيارتها من الجيل الثالث التي تتميز بمعدّل ضخم من القوة والكفاءة، مع استمرارها في ابتكار التقنيات التي تتدفق، من خلال سيارات الطرق الكهربائية.

تقام سباقات الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية في مراكز المدن على الطرق العامة، لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، وتقود «الفورمولا إي» رياضة السيارات الخاصة بالاتحاد الدولي الرامية إلى اعتماد التقنيات المستدامة المتقدّمة.