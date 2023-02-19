أحمد بن حمدان يتوج أبطال التجديف الحديث في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أبطال الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي أسدل الستار على تفاصيلها مساء أمس السبت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ومشاركة حصد الأوائل من خلالها 92 ميدالية في مختلف فئات المنافسة.

ونجح نادي الحمرية في اقتناص نصيب الأسد من بين الفئات الستة العشر للبطولة بحصد 128 نقطة، متفوقاً على صاحب المركز الثاني أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، والتي حصدت 52 نقطة، حيث جاء نصيب الحمرية ليكون 28 من أصل 48 تكريماً.

وجاءت نتائج الفئات كي تهدي المركز الأول في فئة فردي شباب إلى أكسيل رودي من أكاديمية أبوظبي، وفي فئة ثنائي مزدوج ناشئات حقق المركز الأول مودة وحمد محمد من نادي الحمرية، وفي فئة فردي رجال تمكن حمد المطروشي من الحمرية من تحقيق المركز الأول، وفي فئة رباعي مختلط، حل فريق الحمرية في المركز الأول بقيادة حمد المطروشي وسعيد جمال وسارة الأجنف وشدرة محمد.

وفي فئة فردي رجال أقل من 23 سنة، حقق عمار البلوشي من الحمرية المركز الأول، وعبر فئة زوجي شباب كان المركز الأول من نصيب خميس النعيمي ومحمد علي، وفي منافسات فئة فردي ناشئات حققت مودة محمد من الحمرية المركز الأول، وفي فئة ثنائي مزدوج رجال حل حمد المطروشي وأحمد خميس في المركز الأول، وفي فئة فردي ناشئين أقل من 16 سنة كان المركز الأول من نصيب زايد عبيد الشامسي من الحمرية، وفي فئة رباعي مزدوج سيدات حل في المركز الأول فريق أكاديمية أبوظبي عن طريق عود الظاهري وليديا ووفاء الكثيري وجوسو.

وفي فردي سيدات تفوقت سارة الأجنف من الحمرية بتحقيق المركز الأول، وفي منافسات زوجي رجال أقل من 23 سنة، حل عمار البلوشي وزايد الشامسي في المركز الأول، وفي فئة زوجي مختلط حقق من فريق أبوظبي المركز الأول كل من إبراهيم مراغي ودوكسو، وفي فئة ثنائي مزدوج سيدات حل في المركز الأول من الحمرية سارة الأجنف وشدرة محمد، وفي فئة رباعي رجال حقق فريق الحمرية المركز الأول عن طريق أحمد خميس ومبارك الياسي وحمد المطروشي وغانم الشامسي.

وشهدت البطولة مشاركة منتخب الكويت للتجديف الحديث، والذي شارك متسابقيه في أكثر من فئة في حضور مميز للمشاركة في البطولة التي تعتبر محطة مهمة للإعداد والتحضير للرياضة الأولمبية، شهد تكريم الفائزين أيضاً في الختام سالم الرميثي مدير عام النادي ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية للتنظيم المميز للجولة، وإبراز الحدث في الصورة اللائقة من كل النواحي، وأكد أن تنظيم أبوظبي دوماً للمسابقة يسهم في إثراء وتعزيز الرياضة البحرية.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان أن المسابقة قد أقيمت في أجواء مثالية وأكثر من رائعة، خاصة مع التجمع الكبير للمدارس والأندية البحرية المختلفة في المسابقة، وقال: حضور ومشاركة الأندية المختلفة ساهم في أن نشاهد منافسة أقوى وأكبر، وشدد على أهمية هذه البطولة والبرامج المشابهة في صقل مهارة الشبان والأبطال للمشاركات الأولمبية لاحقاً، خاصة وأن التجديف الحديث من الرياضات المهمة على الخارطة الأولمبية والتي يوليها الاتحاد اهتماماً كبيراً من ناحية التطوير والارتقاء بمهارة المتسابقين في الوقت الحالي، كما شكر المشاركة الجميلة للأشقاء من الكويت عبر هذه الجولة وظهورهم في أكثر من فئة، حيث كانت البطولة محطة مهمة لتعزيز المهارة وصقلها لدى أبطال الكويت بالاحتكاك مع المتسابقين من مختلف أندية الإمارات.

الجدير بالذكر أن منافسات البطولة تستمر حتى مايو القادم، مع تبقي جولتين من موسم التجديف الحديث للبطولة.