190 مباراة في اليوم الأول لـ «كأس مانشستر سيتي أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أقيمت أكثر من 190 مباراة في اليوم الأول لكأس مانشستر سيتي أبوظبي، وخاضها اللاعبون الصغار، في ملاعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتشهد «نسخة 2023» مشاركة قياسية بعدد اللاعبين والفرق القادمين من مختلف أنحاء العالم، إذ يشارك ما يزيد على 128 فريقاً، وأكثر من 1700 لاعب، وحققت في يومها الأول بداية مشوقة لمهرجان يحتفي بقدرات الصغار ويعمل على صقل مهاراتهم، من خلال الاحتكاك بالمواهب من مختلف أنحاء العالم.

كما شهد اليوم الافتتاحي حضور جاريث تايلور، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للسيدات، والذي تابع مباريات اليوم الأول عن قرب، وأبدى إعجابه بمستويات الأداء التي قدمها اللاعبون واللاعبات الصغار.

وقال جاريث: توفر البطولة للناشئين من أصحاب المواهب الواعدة فرصة مثالية لاستعراض مواهبهم الكروية وتطوير مهاراتهم، وأبهرني التزام الفرق وقوة أداء المشاركين في البطولة، ومن الرائع متابعة هذا المهرجان الذي يحتفي بمهارات الصغار، ويعمل على تطويرها في أبوظبي.

وتقام فعاليات كأس مانشستر سيتي أبوظبي على مدار يومي عطلة الأسبوع، في ملاعب مدينة زايد الرياضية، حيث تجتذب منافساتها ألمع المواهب الناشئة إلى العاصمة أبوظبي، للمنافسة على فرصة رفع الكأس المنشود والتتويج بلقب البطولة، ليفوز الفريق المتوج بفرصة من العمر لزيارة أكاديمية السيتي لكرة القدم في مدينة مانشستر.

وبالإضافة إلى المنافسات الكروية على أرض الملعب، يتيح الحدث لجمهوره مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الترفيهية الحية والحصرية في قرية السيتي، وحضوراً خاصاً لتميمتي السيتي مون بيم ومونشستر.