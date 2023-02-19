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«مواليد الإمارات» تغادر «دبي الحرة للتنس»!

«مواليد الإمارات» تغادر «دبي الحرة للتنس»!
19 فبراير 2023 12:16

دبي (الاتحاد)
شهدت بطولات سوق دبي الحرة للتنس خروج اللاعبة ستيفانيا بوجيكا، المولودة في دولة الإمارات، والبالغة من العمر 17 عاماً، من البطولة اليوم، بعد أن قدمت أداءً استثنائياً في أولى مشاركاتها ضمن بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة.
وسطّرت بوجيكا اسمها بحروف من ذهب يوم الجمعة في البطولة، التي تستضيفها دبي، حيث حققت فوزاً نظيفاً خلال الجولة الأولى من المباريات المؤهلة على دانكا كوفينتش، المصنفة في المركز 63 عالمياً.
وتبددت آمال بوجيكا بالفوز في البطولة اليوم على أرض الملعب رقم 3 في استاد سوق دبي الحرة للتنس، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وذلك بعد خسارتها بمجموعتين نظيفتين أمام كاتارينا زافاتسكا، اللاعبة الأوكرانية صاحبة الـ 23 عاماً، والتي تشارك في البطولة منذ عام 2017 وتحتل المركز 277 عالمياً. وحققت بوجيكا ست نقاط في أول سبع ألعاب من المباراة، ولكنها تعثرت في اللحظات الحاسمة لتخرج من البطولة على إثر الخسارة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بوجيكا: «اكتسبت خبرةً كبيرةً خلال هذا الأسبوع، ولا أشعر بالحزن على خسارة مباراة الأمس إنما أشعر بالرضا عن أدائي الذي يدفعني لمواصلة المحاولة في المستقبل».

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